Mâu thuẫn vì bị chó cắn, quán cơm Tin Tưởng và Tin Cậy lao vào hỗn chiến khiến 1 người chết

Gần trưa ngày 25/3, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo về việc tại địa bàn quận xảy ra vụ trọng án khiến 1 người tử vong. Nhận được tin báo, Công an xuống phong tỏa hiện trường. Đến trưa cùng ngày, cơ quan điều tra vẫn đang làm việc tại hai quán cơm Tin Tưởng và Tin Cậy.

Theo tin từ Tiền Phong, sáng cùng ngày, ông Võ Văn Quang (phụ quán cơm Tin Tưởng) đang ngồi uống nước trước cửa quán ở đường Hoàng Văn Thị, phường 2, quận Tân Bình thì bị con chó của quán cơm Tin Cậy cắn lén.

Hiện trường vụ án

Quang tỏ ra vô cùng tức giận nên đã đi vào quán cơm Tin Cậy nói về sự việc trên. Lời qua tiếng lại, Quang và một số người của quán cơm Tin Cậy xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Theo một số nhân chứng cho rằng, Quang chính là người cầm hung khí tấn công khiến ông N. (người quán cơm Tin Cậy) bị thương nặng. Sau đó, ông N. được đưa vào Bệnh viện cấp cứu nhưng do sốc mất máu và vết thương nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Hiện Công an quận Tân Bình đang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Những người có liên quan đến vụ hỗn chiến trên đã bị triệu tập về trụ sở Công an quận lấy lời khai, xác minh nguyên nhân sự việc.

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng

Cũng trong ngày 25/3, Công an tỉnh Bình Dương cũng thụ lý một vụ trọng án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bông (SN 1968, ngụ tại xã Long Nguyên, huyện Bầu Bàng). Hung thủ gây án là ông Nguyễn Văn Hiểu (SN 1968, trú cùng địa phương). Hai người là đồng nghiệp làm việc tại một nhà kho trên địa bàn huyện.

Mâu thuẫn nảy sinh vào khoảng 16h30 ngày 23/3. Khi đó, ông Hiểu thấy ông Bông làm việc xong không dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ nên đã nhiều làn nhắc nhở. Chính vì lẽ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.

Tron g lúc không kiềm chế được bản thân, ông Hiểu đi vào kho lấy con dao thái lan ra chốt bảo vệ đâm thẳng vào người ông Bông khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, ông Hiểu đi về vị trí canh gác như bình thường bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường



Đến khoảng 5h ngày 24/3, một số công nhân đến kho làm việc thì phát hiện sự việc và trình báo cơ quan điều tra. Lúc này, ông Bông đã tử vong.

