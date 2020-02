Vụ kẻ ngáo đá bạo hành con trai 4 tháng tuổi để “dạy con”: Lời kể đau đớn của người mẹ trẻ

Đại diện bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, chiều 6/2, Khoa chấn thương chỉnh hình tiếp nhận bệnh nhi Châu Minh Khôi (4 tuổi, trú tại quận 9, TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng bị chấn thương nặng ở nhiều phần cơ thể. Khi cháu bé nhập viện, bác sĩ phải treo hai chân bó bột lên cao để theo dõi, phần mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, cháu bị thương rất nặng. Bệnh nhi bị bầm tím tay, ngực, bụng, mặt, bị gãy 1/3 xương đùi phải. Song do bị xuất huyết dưới nhện nên không phẫu thuật được. Hiện bé Khôi đang được các bác sĩ điều trị và theo dõi chặt chẽ.

Bác sĩ phải treo hai chân cháu Khôi lên để bó bột và điều tra

Được biết, trước đó 3 hôm, bố đẻ cháu Khôi là Châu Minh Tiến (24 tuổi) đưa con vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cháu hết sức nghiêm trọng. Khi bác sĩ hỏi nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thì hắn nói là cháu bị ngã võng.

Thế nhưng, chị Nguyễn Hồng Tím (20 tuổi, mẹ bé Khôi) cho rằng, chính Tiến là kẻ đánh đập khiến cháu ra nông nỗi trên. Chị Tím đã nhiều lần ngăn cản nhưng không được.

Cũng theo chị Tím, khoảng 5 năm trước chị chuyển về sống như vợ chồng với Tiến, không có đăng ký kết hôn. Hai người có với nhau 2 đứa con, cháu lớn đã 4 tuổi còn cháu bé mới 4 tháng tuổi (bé Khôi).

Tiến không yêu con như những ông bố khác. Khi cháu Khôi mới được hơn 1 tháng tuổi hắn đã bắn đầu đánh đập con vì cho rằng cần phải dạy bảo con từ tấm bé. Từ ngày sinh bé Khôi chị Tím cũng liên tục phải hứng chịu những trận đòi roi vô cớ của Tiến, ít nhất 10 lần. Nhiều đêm con thơ khóc chị Tím cũng bị đánh.

Chị Tím đã nhiều lần can ngăn Tiến đánh con nhưng không được



Về sự việc cháu Khôi bị bạo hành chị Tím kể: Khoảng 21h ngày 3/2, bà Lê Thị Lệ (bà ngoại Tím) có ý định mang cháu Khôi đến nhà ông Châu Minh Hiếu (phường Long Phước, quận 9 – bố Tiến) để nhờ trông giữ. Song bà Lệ không đưa cháu Khôi cho ông Hiếu mà lại đưa cho Tiến giữ. Thời điểm đó chị Tím đi làm nên không hay chuyện gì xảy ra.



Đến khoảng 0h ngày 4/2 thì ông Hiếu phát hiện cháu Khôi đang ở cùng bố nhưng cơ thể bị thương tích đầy mình nên đã cùng Tiến đưa cháu đến bệnh viện Nhi đồng 2 để cấp cứu



Khoảng 10h cùng ngày chị Tím nhận được tin báo con bị thương nặng nên đã nhanh chóng đến bệnh viện xem xét tình hình. Cũng đến lúc này chị mới biết con bị thương là do chồng “hờ” bạo hành.

Về đối tượng Tiến, sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 9 đã triệu tập đối tượng này lên làm việc để làm rõ nghi vấn bạo hành con trai. Tại cơ quan điều tra, Tiến đã khai báo những việc đã làm với cháu Khôi.

Theo điều tra, Tiến bỏ học từ sớm, sau đó học nghề sửa xe. Đến năm 2016 thì bị đi trại cai nghiện vì sử dụng ma túy đá. Sau khi ra trại thất nghiệp và lại quay về con đường nghiện ngập. Tiến có nhiều biểu hiện bất thường, hay nói muốn “dạy con” bằng việc đánh đập.

Nga Đỗ (t/h)