Vũ Khắc Tiệp thanh minh ảnh máu me be bét ở đồn công an, cư dân mạng lập tức chỉ ra điểm 'dối lừa'

Hôm nay, hàng loạt các trang mạng xã hội chia sẻ ảnh ông bầu "chân dài" Vũ Khắc Tiệp máu me be bét ở đồn công an nghi bị giang hồ đánh. Ngay sau đó, "chính chủ" đã lên tiếng và khẳng định, ảnh này đã là quá khứ.



Cụ thể, mới đây trên các trang mạng xã hội xôn xao hình ảnh được cho là Vũ Khắc Tiệp với khuôn mặt máu me be bét, bầm dập đang ngồi ở đồn công an. Kèm theo đó là thông tin đồn thổi rằng “ông bầu” bị giang hồ đòi nợ. Cũng có thông tin cho rằng, đây có thể là kết quả của một vụ va chạm xe, tranh cãi dẫn đến ẩu đả.



Trước đó không lâu, Vũ Khắc Tiệp vẫn còn liên tục chia sẻ những hình ảnh du lịch “chanh sả” trên Facebook cùng chân dài Ngọc Trinh ở Dubai. Thế nên, khi rò rỉ ra hình ảnh này khiến khán giả vô cùng xôn xao và hoang mang.

Hình ảnh được chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh được lan tràn, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Vũ Khắc Tiệp đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cụ thể, ông bầu Venus khẳng định trên trang cá nhân rằng: “Vừa massage chân 60 phút tỉnh dậy cả Việt Nam hỏi về 1 cái ảnh nông nổi thời đi bar đã rất lâu... Chốt hạ vậy nhé...”



Vũ Khắc Tiệp khẳng định, hình ảnh được chia sẻ đúng là mình, nhưng đó là hình ảnh từ rất lâu rồi, khi đó anh có đi bar và va chạm với người khác. Cùng với bài đăng của mình, Vũ Khắc Tiệp còn cho biết sẽ tung Vlog du lịch của mình và Ngọc Trinh tại Dubai để làm “bằng chứng”.



Thế nhưng, sau lời giải thích của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, cư dân mạng lại tìm ra nhiều điểm đáng ngờ. Nhiều cư dân mạng tinh mắt phát hiện, dù Vũ Khắc Tiệp khẳng định đây là hình ảnh khá lâu rồi, nhưng trong ảnh lại là kiểu tóc mới của "ông bầu" trong năm 2019.



Ngoài ra, chiếc áo mà Vũ Khắc Tiệp mặc giống y hệt với chiếc áo mà anh diện hồi tháng 6/2019 được “khoe” trên trang cá nhân.

Ngoài ra, chiếc áo mà Vũ Khắc Tiệp mặc giống y hệt với chiếc áo mà anh diện hồi tháng 6/2019 được “khoe” trên trang cá nhân. Mặc dù hiện tại, thời điểm chụp tấm ảnh vẫn chưa thể xác định nhưng có lẽ, đây không phải là thời "nông nổi đi bar từ rất lâu" mà Vũ Khắc Tiệp thanh minh trước đó.



