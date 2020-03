Nhiều người phẫn nộ trước phát ngôn của Vũ Khắc Tiệp trong khu cách ly

Tình hình chuyển biến bất ngờ và đầy phức tạp của dịch COVID-19, do trở về từ vùng đang xảy ra dịch bệnh (Milan, Itali) nên Vũ Khắc Tiệp được đưa đi cách ly tại khu tập trung Cát Lái (Quận 2).

Tại đây, "ông bầu" đã có những chia sẻ không mấy thiện chí về nơi mình cách ly. Trong đoạn video được phóng viên ghi lại, Vũ Khắc Tiệp nói rõ: "Anh nghĩ rằng anh không bị bệnh nhưng anh đến đây anh bị bệnh đấy".

Vũ Khắc Tiệp chia sẻ không mấy thiện chí về nơi mình cách ly.

Liên quan đến vấn đề này, Bác sĩ Thanh Trung chia sẻ với PV Vietnamnet rằng, Vũ Khắc Tiệp có bất mãn, chia sẻ thông tin lên trang cá nhân thì cũng là chuyện riêng, ban quản lý và khu vực cách ly không thể can thiệp và khẳng định, việc cách ly là tuân thủ theo quy định Pháp luật





“Về việc chỗ ở, khu vực cách ly hoàn toàn khác với nơi Vũ Khắc Tiệp ở. Bình thường anh ấy ở căn hộ cao cấp, có máy lạnh điều hòa 24/24 nên vào đây cảm thấy không quen. Về mặt điều trị, virus corona thích ứng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ thấp nên khu cách ly không được sử dụng máy lạnh. Do đó mới xảy ra việc anh ấy không chịu và nói chỗ cách ly ngột ngạt.

Hơn nữa, do một mình ở trong căn phòng quá lớn, ban đầu cảm thấy không quen nhưng hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là Vũ Khắc Tiệp hết thời hạn cách ly, lúc đó anh ấy muốn đi đâu thì đi. Còn hiện tại, chúng tôi vẫn muốn anh ấy ở lại đợi kết quả xét nghiệm", bác sĩ bổ sung.

Vũ Khắc Tiệp tham dự sự kiện thời trang ở Italia.



Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng "ông bầu chân dài" đang nói dối tự cách ly trong khi lại đi check-in khắp nơi. Cụ thể, hôm qua Vũ Khắc Tiệp có chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Hôm nay là 14 ngày đặt chân tới Việt Nam. Từ khi nhận được thông báo có chính quyền, y tá tới nhà theo dõi và khám sức khoẻ. Trường hợp của Tiệp là Cấp độ 1 tự cách ly tại nhà và theo dõi tới 14 ngày.

Tiệp cũng ký vào biển bản 5 ngày bất động ở trong nhà, không ra khỏi cửa luôn. Chấp hành đúng những gì đã ký. Ngày nào cũng được kiểm tra Sức Khỏe 2 lần đều bình thường. Sáng nay kiểm tra lần cuối cũng bình thường, không có triệu chứng gì hết. Nhưng chiều nay lại có lệch cách ly thêm mấy ngày ở trại tập trung để xét nghiệm thêm".

Trái ngược với những lời chia sẻ, thông qua những hình ảnh trên mạng xã hội có thể thấy, ngày 1/3 nam diễn viên Yura Podryadov trong phim "Sao anh chưa về nhà" có đăng ảnh cùng Vũ Khắc Tiệp tại Runam Bistro tại đường Đồng Khởi, Quận 1.

Ngày 4/3, Vũ Khắc Tiệp tham gia tiệc tối cùng Phượng Channel tại một khách sạn ở quận 1. Ngày 5/3, người dân tại Masteri Thảo Điền - nơi "ông bầu" sinh sống cho biết, nhìn thấy Tiệp cùng bạn bè ngồi cà phê ở quán. Trên instagram Vũ Khắc Tiệp cũng thường xuyên xuất hiện trên ảnh đăng tải trong những ngày đầu tháng 3. Chính những "bằng chứng" này khiến không ít người phẫn nộ vì cho rằng, Vũ Khắc Tiệp trở về từ vùng dịch nhưng vẫn không có ý thức tự cách ly.

Thùy Nguyễn (t/h)