Hé lộ lý do nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào trạm kiểm lâm đánh trọng thương kiểm lâm viên

Theo tin từ Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai ), đơn vị đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng xông vào chém cán bộ kiểm lâm Cù Đình thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/4, trong lúc tuần tra kiểm soát rừng, cán bộ Trạm kiểm lâm Cù Đình phát hiện một chiếc xe máy vô chủ nên đưa về trạm tạm giữ. Sau đó có hai thanh niên ngụ ở xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) đến nhận là xe của mình và xin về.

Nhưng khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ đối chứng đây là tài sản của mình thì hai thanh niên này không xuất trình được. Do đó, các cán bộ Trạm kiểm lâm Cù Đình không giải quyết cho hai thanh niên được đưa xe về.

Đến chiều này 24/4, hai thanh niên trên kéo thêm khoảng 10 người khác mang theo hung khí xông vào Trạm kiểm lâm Cù Đình cướp chiếc xe máy vô chủ trên. Lúc này, tại trạm chỉ có kiểm lâm viên tên Mạc Quý Hùng trực. Trong lúc, anh Hùng ngăn cản nhóm này mang xe đi thì bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Kiểm lâm viên bị nhóm côn đồ đánh trọng thương

Sauk hi hành hung kiểm lâm viên trọng thương, nhóm này di chuyển ra khu vực sau trạm kiểm lâm , tự lấy chiếc xe vô củ rồi nổ ga chạy về hướng ấp 5, xã Mã Đa (huyện Vĩnh Cửu).

Trước đó vào cuối tháng 12/2019, cũng có một kiểm lâm viên tại Vườn quốc gia Yók Đôn bị nhóm chặt gỗ trái phép, vây chém trọng thương. Các đối tượng này là Y Gió H'vin (26 tuổi), Buôn Lẹo H'Vin (22 tuổi), Lương Văn Hoàng (22 tuổi, cùng trú H.Buôn Đôn, Đắk Lắk); Y Khoáng H'Dâu (19 tuổi), Y Thất H'Dâu (23 tuổi, cùng trú H.Ea Súp).

Khi áp sát để bắt giữ những người vi phạm, các kiểm lâm viên bị một nhóm hơn 10 người khác kéo đến tấn công. Anh Y Thông Chỉ Byă bị chém vào tay đứt gân, mất nhiều máu. Sau đó, Trạm kiểm lâm số 11 tăng cường lực lượng đến can thiệp, đưa anh Y Thông Chỉ Byă đi bệnh viện cấp cứu.

Lâm tặc tấn công kiểm lâm