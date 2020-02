Vụ kiến trúc sư giết bác ruột cướp tài sản vì nợ nần ở Bắc Ninh: Nghi phạm có thể chịu án phạt nào?

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị N. (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị sát hại, cướp tài sản, Công an TP Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng truy ra hung thủ gây án. Theo đó, sau 20 giờ điều tra, Công an xác minh được hung thủ là Lê Thành Hưng (SN 1991, trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Nhưng là cháu ruột gọi nạn nhân N. là bác.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Hưng khi nhận đang là kiến trúc sư làm việc ở Hà Nội. Nhưng do nợ nần, bí bách tiền bạc nên đã nảy sinh ý định giết bác ruột cướp tài sản. Chính vì thế, ngày 21/2, Hưng đến nhà bà N. để thực hiện hành vi trên. Gây án xong Hưng còn kéo thi thể nạn nhân thả vào bể nước nhằm tạo hiện trường giả và lấy xe máy đi về Hà Nội.

Đối tượng Hưng tại trụ sở Công an

Được biết, Hưng là người có ăn học đàng hoàng và đang làm việc ở một vị trí khá tốt tại Hà Nội. Thế nhưng chỉ vì nợ nần mà xuống tay sát hại người thân. Trước hành vi độc ác, dã man của mình, Hưng phạt đối diện với hình phạt nào?

Luật sư Đặng Văn Đường – Trưởng văn phòng Luật sư Chánh pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Hưng sẽ sớm bị khởi tố tội Giết người theo quy định tại đều 123 Bộ luật hình sự với các tình tiết tăng nặng như tính chất côn đồ, liền sau đó là thực hiện ác nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, Hưng sẽ bị khởi tố thêm tội Cướp tài sản theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình Sự.

Cũng theo luật sư Cường: “Với tội Giết người, Hưng khó tránh khỏi án tử. Còn tội Cướp tài sản thì nghi phạm có thể đối diện với bản án 20 tù giam hoặc tù chung thân. Với tổng hai tội danh trên thì Hưng có thể bị tuyên án tử hình”.

Hiện trường vụ án mạng

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, Hưng phải chịu trách nhiệm về mặt dân sự. Đó là bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân, trả hoàn toàn số tài sản đã trộm cắp được trước đó.

Hưng không chỉ gây ra tội ác khiến xã hội kinh hãi mà còn gây ra nỗi đau khó có thể nguôi ngoai trong lòng gia đình nạn nhân, gia đình Hưng. Bởi nạn nhân và hung thủ là họ hàng thân thiết. Những người đợi cơ quan điều tra, đợt xét xử, nghi phạm sẽ phải chịu sự dằn vặt của bản án lương tâm.

Nga Đỗ (t/h)