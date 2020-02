Nghi án lãnh đạo thi hành án tỉnh Hậu Giang lộ 4 clip nóng trong khách sạn

Liên quan đến vụ việc, 4 clip nóng của cặp nam nữ được ghi lại trong khách sạn ở Hậu Giang bị phát tán trên mạng xã hội nghi của lãnh đạo thi hành án, sáng 26/2, ông Cam Quang Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã thông tin về vụ việc này.

Ông Cam Quang Vinh cho biết, hiện cơ quan đang phối hợp với Công an làm rõ danh tính của hai nhân vật trong chuỗi 4 clip nóng bị phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Bước đầu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định người đàn ông trong clip là một lãnh đạo của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.

Song theo ông Vinh, người phụ nữ trong 4 clip nóng trên là ai thì cần phải đợi thông tin cơ cơ quan cảnh sát điều tra. Phía Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có lịch làm việc người được cho là “nam chính” trong 4 clip vào tuần tới.

Trước đó như nhiều báo đài đưa tin, ngày 20/2 trên mạng xã hội xuất hiện 4 clip ghi lại cảnh ân ái của đôi nam nữ trong khách sạn, mỗi clip kéo dài 3 phút. Điều đáng nói, clip thấy rõ hình ảnh nhân vật nam.

Theo tin từ Zing .vn, người đàn ông được cho là nam chính trong chuỗi 4 clip này nói: “Chưa nói được gì hết, đây có thể là một âm mưu nào đó. Nhờ báo chí quan tâm, vì ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và mọi cái. Ai sai thì bị xử lý theo pháp luật , kể cả cá nhân tôi”.

Cách đây hơn 2 tháng, cũng xảy ra một vụ việc tương tự tại Quảng Bình. Theo đó, ông Đinh Lâm Xướng – Chánh án TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị lộ clip nóng với nữ kế toán tên là Đ.T.K.C. ngay tại trụ sở trong giờ hành chính.

Huyện ủy huyện Minh Hóa sau đó xác định clip ông Xướng ân ái với nữ kế toán không phải là clip cắt ghép, chỉnh sửa. Sau đó, ông Xướng và nữ kế toán cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Ông Sướng nói do say rượu, không làm chủ được bản thân nên mới hành động như vậy.

Với hành động trên, ông Xướng đã bị cách hết các chức vụ về mặt Đảng. Còn nữ kế toán cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Nga Đỗ (t/h)