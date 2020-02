Xuyên đêm tìm 4 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ chìm ghe xảy ra trên sống Vu Gia (Quảng Nam), vào 20h tối 25/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đến xã Đại Cường (huyện Đại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ảnh:PLO

Cả 6 nạn nhân là đều đi chung một chiếc ghe chở 10 người, bị lật úp khi qua sông Vu Gia, vùng giáp ranh xã Đại Cường và Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.



Theo PLO đưa tin trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người dân ven sông Vu Gia, thuộc thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) mượn ghe để bơi qua sông ăn cúng và ăn dưa hấu. Rẫy dưa nằm trên địa bàn xã Đại Quang cùng huyện.

Đến nay lực lượng chức năng vẫn đang tìm 4 người mất tích

Đến khoảng 15h30, họ cùng về trên chiếc ghe nhỏ gồm 10 người. Trong số đó có 2 bé gái độ tuổi từ 4-5. Lúc ghe đi đến giữa sông thì lập úp, 4 người được cứu, 6 người mất tích. Tại khu vực ghe lật úp có độ sâu hơn 5 m, nước xoáy. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh chạy ra ứng cứu và đưa 4 người trên vào Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam cấp cứu. Hiện những người này đã qua cơn nguy kịch.

Về các nạn nhân còn lại, đến 18h cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân đã tìm được thi thể của chị Nguyễn Thị Ái và cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. 4 nạn nhân còn mất tích, chưa tìm kiếm được gồm Nguyễn Hoàng Ánh Viên, Nguyễn Đình Ba, Nguyễn Hữu Hoàng và một bé gái tên Huệ (tất cả cùng ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường).

Theo PV VTC News đưa tin, 6 nạn nhân chết và mất tích trong vụ chìm thuyền là người thân trong 2 gia đình. Được biết, chị Nguyễn Thị Ái là mẹ của 2 cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên và Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. Còn ông Nguyễn Đình Ba là cha đẻ của anh Nguyễn Hữu Hoàng và là cha chồng của chị Lê Thị Kim Huệ. gia đình chị Ái và ông Ba là hàng xóm của nhau, 2 nhà chỉ cách nhau chừng 50 mét.

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, quân đội địa phương tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Tai nạn chìm ghe ở Quảng Nam