Vụ ly hôn nghìn tỷ của 'vua cà phê' Trung Nguyên: Vì sao hoãn phân chia tài sản?

VKSND Tối cao chấp thuận đề nghị của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, quyết định hoãn phân chia tài sản vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên. Nguyên nhân do đâu?

Chiều 10/2, VKSND Tối cao vừa có quyết định gửi đến các bên liên quan yêu cầu hoãn thi hành án về phần tài sản vụ tranh chấp ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên.

Trước đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn gửi Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm bản án ly hôn.



VKS lý giải, việc đưa ra quyết định hoãn thi hành án là để có thời gian giải quyết đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án mà TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên vào tháng 12/2019 qua. Thời gian hoãn thi hành án theo VKS đưa ra là 03 tháng kể từ ngày ký văn bản.

Tòa chấp thuận đơn hoãn thi hành án của bà Thảo



Tuy nhiên, hiện phía bà Thảo chưa có thông tin chính thức về lý do đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án. Theo luật, vụ án ly hôn này thuộc trường hợp thi hành án theo yêu cầu. Bên được thi hành án là phía bà Thảo nên chỉ khi bà này có đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án mới có căn cứ để thi hành.



Báo Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn tin, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thi hành gần hết bản án tòa tuyên. Cụ thể, ông Vũ chủ động nộp hơn 1.220 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án. Số tiền này sẽ nộp vào Kho bạc Nhà nước cho đến khi bên được thi hành án có yêu cầu.



Như đã đưa tin trước đó, tháng 12/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bà Diệp Thảo trong vụ án ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên). Đồng thời, tòa chấp nhận một phần kháng nghị của VKS trước đó.

Tòa tuyên xử công nhận thuận tình ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ. Về cấp dưỡng, tòa xử cho bà Thảo nuôi bốn đứa con, ông Vũ cấp dưỡng 2,5 tỉ đồng mỗi cháu/năm suốt từ năm 2013 đến khi mỗi cháu học xong đại học.



Về tài sản, bản án sơ thẩm ghi giao cho ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên và các bất động sản, bao gồm toàn bộ số cổ phần của ông và bà Thảo trong công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên, tương đương với số tiền trị giá là hơn 5.700 tỉ đồng.



Ông Vũ có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, tỉnh Ông Vũ có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Dương , tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Đắk Lắk và TP.HCM để làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định.



Về bất động sản, tòa sơ thẩm tuyên giao cho ông Vũ sở hữu tất cả 06 tài sản nhà và đất mà ông Vũ đang quản lý và sử dụng có giá trị 350 tỉ đồng tại các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình (TP.HCM), Nha Trang (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).





Còn với bà Thảo được giao sở hữu khối tài sản gồm 08 bất động sản với tổng trị giá gần 376 tỉ đồng tại các quận 2, 3, 9 (TP.HCM) và Đà Nẵng. Đồng thời bà Thảo được giao sở hữu số tài sản và tiền, vàng cùng các loại ngoại tệ đang nằm trong các ngân hàng, tổng cộng là 1.764 tỉ đồng.



Ông Vũ có trách nhiệm thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Thảo gần 1.224 tỉ đồng kể từ ngày bà Thảo có đơn thi hành án…



Ngoài ra, tòa phúc thẩm ghi nhận ông Vũ tự nguyện để lại cho bà Thảo phần tài sản của mình tại Công ty TNHH Trung Nguyên International - TNI tại Singapore.

Tòa phúc thẩm tuyên án hồi tháng 12/2019

Hà Ly (t/h)