Vụ ly hôn văn minh: Hai vợ chồng xây đắp tình bạn thân thiết, cùng san sẻ chuyện con cái

Ly hôn là điều không ai mong muốn ở các cặp vợ chồng . Đã có nhiều những vụ ly hôn, khi hai trái tim mang nhiều tổn thương, không ngừng công kích, làm đau thêm cho đối phương. Tuy nhiên, khi nhìn vào mối quan hệ tốt đẹp của chị Hằng với chống cũ, chứng kiến cách họ nói về nhau và cùng nuôi dạy con cái, đủ để ta thấy ngưỡng mộ.





Ly hôn khi hai tâm hồn không còn đồng điệu

Cũng như bao cặp đôi khác, chuyện tình của chị Hằng với anh Tùng (chồng cũ) thuở ban đầu đầy ngọt ngào và lãng mạn. Chị cho biết, anh Tùng và chị quen biết nhau qua môi trường hàng không Lúc đó, cả hai là những thanh niên trẻ tuổi, mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão.



Chị Hằng kể: “Đợt đó bạn bè của cả anh và chị ghép đôi chọc ghẹo hai người. Khi đi ăn họ cũng xếp cho hai ngồi cạnh nhau. Chị thì xì xụp ăn sạch tô phở rồi nhìn qua phần anh Tùng thấy vẫn còn nguyên. Thấy vậy, chị mới bảo kiểu ủa ngồi cạnh gái đẹp ngại quá hay sao mà không dám ăn vậy. Thế mà, mặt anh lúc đó tỉnh queo bảo rằng đũa bị lấy mất rồi sao ăn. Nhìn lại hóa ra mình đã lấy nhầm đũa anh ấy thật, ngượng chín mặt luôn!”

Gia đình nhỏ của chị Hằng và chồng cũ (Ảnh: Afamily.vn)

Thời gian hẹn hò, anh Tùng còn giấu giếm, bảo chị Hằng kém mình 5 tuổi. Chị tin! Cho đến khi đến khi sắp cưới nhau, phải xem giấy tờ thì chi mới biết anh ít hơn mình tròn 12 tháng! Tâm trạng lúc ấy rối bời, có một chút giận hờn nhưng lỡ yêu rồi, vả lại “chị cũng làm ngành hàng không nên cho “phi công” cơ hội luôn", chị cười tít mắt.

Thế rồi, ngày rước nàng về dinh cũng đã đến. Khi đó, chị vừa 25 tuổi, còn anh mới 24. Yêu nhau tha thiết, nhưng có lẽ thực tế cuộc sống quá nhiều ngã rẽ, nên đến khi tiến vào hôn nhân, cặp vợ chồng trẻ có nhiều va vấp. Chị Hằng sinh con được mấy năm thì chồng khởi nghiệp, mở công ty riêng. Những ngày đó, guồng quay của công việc đã vô tình “cuốn” anh đi xa, không có thời gian dành cho vợ con. Phụ nữ vốn tính nhạy cảm, chị Hằng chỉ quanh quẩn ở nhà lại thấy vô cùng cô đơn. Thêm vào đó, tư duy hai bên đã không còn đồng điệu nữa, nên cuối cùng họ chọn ly hôn. Mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng và cũng thật đơn giản.





Bức thư tình ngày nào của chồng cũ chị vẫn cất giữ, coi đó là một kỷ niệm đẹp (Ảnh: Afamily.vn)

Khi chị và anh chia tay, con gái vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Chị Hằng bảo, có nhiều lần, lâu không thấy bố về nhà nên con thắc mắc với mẹ. Chị đành giải thích rằng: “Bố bận trực đêm ở công ty, khi về con đã ngủ, sáng sớm, lúc con chưa dậy, bố đã đi làm rồi!” Cô bé Nhi (con gái chị và anh) đã tin như vậy bởi cứ đều đặn thứ 5, bố vẫn đón em đi chơi.



Cho đến vài năm sau, lúc Nhi học lớp 4, cùng mẹ ra ngân hàng làm giấy tờ, em mới biết chuyện, khi thấy đơn ly hôn của bố mẹ. Khi được hỏi về cảm nhận, cô bé Nhi chia sẻ: “Sốc là cảm nhận của mình lúc đó. Hồi đó, cứ tối sau khi mẹ đọc báo xong, tắt đèn thì hai mẹ con sẽ tâm sự thủ thỉ. Tối hôm đó mẹ nói là bố mẹ nghỉ chơi rồi, mẹ giải thích cho mình hiểu mọi chuyện. Mẹ đơn giản hóa hết mức có thể bằng ví dụ: ‘Con nghỉ chơi với bạn Linda trong lớp ấy”.



Bé Nhi cũng cho rằng mình may mắn. Tuy biết chuyện bố và mẹ ly hôn muộn nhưng em chưa bao giờ thiếu vắng sự yêu thương của cả hai. Sau chia tay, chị Hằng và anh Tùng cũng như Bé Nhi cũng cho rằng mình may mắn. Tuy biết chuyện bố và mẹ ly hôn muộn nhưng em chưa bao giờ thiếu vắng sự yêu thương của cả hai. Sau chia tay, chị Hằng và anh Tùng cũng như gia đình nội ngoại hai bên đối vẫn thường xuyên qua lại, dành trọn sự quan tâm đặc biệt tới đứa con chung.





Là tri kỷ và cùng nhau nuôi dạy con

Với chị Hằng, chia tay không có nghĩa là chấm hết. Đằng sau cuộc hôn nhân đó, anh và chị còn có con. Chính Nhi là sợi dây gắn kết và là điều họ đặt cao nhất trong cuộc sống của mình. Bởi vậy, họ cũng hình thành nên cái gọi là “Mối quan hệ đặc biệt sau ly hôn”.



Từ lúc Nhi còn nhỏ đến lớn, chị Hằng và anh Tùng luôn đồng hành cùng con. Từ các buổi biểu diễn văn nghệ lớn, nhỏ của con ở trường, anh chị đều góp mặt. Anh đảm nhận quay phim, chụp hình, còn chị đứng phía sau hậu cần, chỉnh trang, cột tóc cho Nhi và các bạn. Hay có lần chị phát hiện con gái biết yêu, hẹn hò online nhắng nhít hồi cấp 2. Vào thứ 5 tuần đó, Nhi được bô chở đi ăn rồi dạy cho con biết về đàn ông.





Cả hai vẫn sắp xếp công viêc để đồng hành cùng con (Ảnh: Afamily.vn)

Cách hành xử của cặp đôi này quả thật là văn minh, nhẹ nhàng. Dù cho tình yêu của họ dành cho nhau không còn nhưng trách nhiệm, sự quan tâm vẫn còn đó. Khi ông bà nội ngoại mất đi, anh chị vẫn đến nhà nhau viếng, coi nhau như bạn bè đích thực.



Khác xa với những cuộc ly hôn mà mối quan hệ cả hai sứt mẻ đến không thể cứu vãn, chị và anh vẫn giao tiếp với nhau. Hỏi han thường ngày thì không nhưng họ nhẹ nhàng trong các vấn đề về con cái. Mọi khoản học phí sinh hoạt và học tập của con, cả hai vân tự nguyện hỗ trợ, đóng góp. Chẳng nói đâu xa, đến ngày sinh nhật của nhau, họ vẫn không quên gửi tới đối phương lời chúc tình nghĩa.

Sinh nhật anh Tùng trước chị Hằng 3 ngày, mỗi lần thấy chồng post ảnh sinh nhật lên facebook, chị Hằng sẽ bình luận: “Happy birthday to you”. 3 ngày sau, anh Tùng cũng bình luận vào post chúc mừng sinh nhật của chị là: ‘Happy birthday to you”.

Sau khi ly hôn, anh Tùng hẹn hò với người phụ nữ khác và kết hôn vào năm 2015. Đặc biệt hơn, người vợ mới cũng vô cùng thương quý con riêng của chồng. Hai người đang sống và làm việc tại Đà Lạt.



Về phần chị Hằng, hạnh phúc đến muộn hơn, Trước đó, chị từng hẹn hò với một người đàn ông Đài Loan được 10 năm, nhưng tình cảm không thành. Sau này, chị tiếp tục quen và mới tiến tới hôn nhân với ông xã hiện tại người Mỹ. Cả gia đình 3 người của chị, bé Nhi cùng chồng chung sống cùng nhau trên đất Mỹ và tận hưởng năm tháng hạnh phúc ngọt ngào.



Vậy là, cuối cùng chị Hằng lẫn chồng cũng đã tìm được cho mình bến đỗ mới. Đến bây giờ, cả hai vẫn luôn dành nhiều sự quan tâm đến con, coi nhau là người bạn thực sự.



Tình yêu là vậy, đến với nhau là duyên số nhưng để đồng hành, đi được cùng nhau hay không lại là một chuyện khác. Sau khi kết hôn, tình thương và sự đồng điệu trong tâm hồn của các cặp đôi còn lớn lao hơn cả tình yêu. Tuy nhiên, khi có nhiều lý do, hết duyên hết phận, chia tay cũng không quá khó hiểu, dù không ai mong muốn.



Thiết nghĩ rằng, điều cuối cùng đọng lại trong cuộc hôn nhân ấy, cả hai vẫn nên dùng sự vui vẻ, lạc quan để tiến về phía trước. Tình yêu không có đúng sai, chỉ là nếu được quay lại quá khứ, thời điểm đó ta vẫn gặp người.

Minh Tú (t/h)