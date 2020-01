Thực hư thông tin Vụ trưởng của Bộ GD&ĐT bị công an giữ vì vi phạm nồng độ cồn

"Tôi làm ở Bộ GD&ĐT... Tôi nói hơi to và nổi nóng là... bệnh nghề nghiệp!"

Theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ, tối qua 2/1, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội ) tiến hành ra quân xử lý vi phạm giao thông theo Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP tại nút giao Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy).

Người đàn ông bất hợp tác khi bị yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vào thời điểm này, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29Y5–XXX được yêu cầu dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn . Khi làm việc với lực lượng chức năng, người này lập tức thừa nhận có nồng độ cồn trong hơi thở do vừa đi dự đám giỗ về. Tuy nhiên, người này tuyệt đối không chấp hành thổi vào máy đo nồng độ cồn mà tỏ thái độ hung hăng chống đối, lớn tiếng văng tục và đòi đập máy quay máy ảnh của phóng viên.

Thậm chí, người này còn nói với CSGT và phóng viên:

"Tôi chưa sai... Gọi luôn bộ trưởng đây này".

"Tôi biết ngành luật, tôi làm ở Bộ GD&ĐT , tôi dạy học sinh, sinh viên".

"Tôi là người dạy luật, tiến sĩ luật, vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên… Đề nghị báo chí hôm nay thông cảm, hôm nay tôi có hai cái sai, đầu tiên là uống 2 cốc bia, thứ hai là nói hơi to và nóng, mà bệnh nghề nghiệp quan chức hay nói thế, đấy là bệnh…thôi thông cảm...".

Your browser does not support HTML5 video.

Trong suốt gần 2 tiếng, người đàn ông này liên tục nói những lời như trên và không chịu hợp tác với các cán bộ CSGT . Cuối cùng, lực lượng CSGT đã tạm giữ phương tiện lập biên bản về lỗi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người đàn ông này nhất quyết không ký vào biên bản.

Theo biên bản Đội CSGT số 6 lập, người đàn ông này có tên là L.H.H. (67 tuổi, trú phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Phía Bộ GD&ĐT nói gì?

Liên quan đến sự việc trên, sáng 3/1, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên của Bộ GD&ĐT đã chính thức lên tiếng. Ông Linh khẳng định mình đã bị mạo danh và hoàn toàn không liên quan đến sự việc tối 2/1.

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên của Bộ GD&ĐT.

"Tôi bị mạo danh, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định Pháp luật ", Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên nói.

Theo Vụ trưởng, ngày 2/1 ông đi công tác, không có mặt ở Hà Nội. Sáng nay khi đọc thông tin trên báo chí mới biết có chuyện một người đàn ông bị công an kiểm tra nồng độ cồn đã mạo danh mình.



Xem thêm:



Kiều Đỗ (t/h)