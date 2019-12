Vụ mất mô tô BMW tiền tỷ: Nhóm trộm nhắn tin cho chủ xe?

Tối ngày 29/12, anh Nguyễn Minh Tuân (30 tuổi, hẻm số 76 đường Tây Hoà, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM) cho biết đã tìm thấy chiếc xe bị mất và đang làm thủ tục nhận lại xe.





Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, anh Tuân cho biết đã nhóm trộm đã nhắn tin cho anh đến lấy lại chiếc xe.

Cụ thể, đầu giờ chiều nay, anh Tuân nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Nội dụng tin nhắn cho biết chiếc xe của anh đang ở bãi đất trống gần cầu Giồng Ông Tố 2, đường Đồng Văn Cống, quận 2.

Ngay lập tức, anh Tuân cùng một vài người bạn, người thân gia đình tới khu vực trên thì tìm thấy được chiếc xe trên vừa bị mất sáng nay. Sau đó, chiếc xe được cơ quan chức năng quận 2 đưa chiếc xe về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Đến tối 29/12, anh Tuân vẫn đang làm việc với Công an quận 2 để hoàn tất các thủ tục điều tra xác minh và nhận lại chiếc xe bị mất.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 3h sáng nay, một nhóm đối tượng gồm hai nam và hai nữ đi trên hai xe máy đã dừng xe trước cửa nhà anh Tuân. Sau một hồi quan sát, nhóm đối tượng phá chốt cửa ngoài và đột nhập vào bên trong, dắt đi chiếc xe mô tô BMW S1000RR BKS 59A3-209.39 của anh Tuân.

Chúng còn định lấy thêm một chiếc xe nữa thì anh Tuân nghe thấy tiếng động nên đi ra. Lúc này nhóm đối tượng lập tức nổ máy rời khỏi hiện trường khiến chủ nhà không kịp trở tay. Toàn bộ sự việc đã bị camera trong nhà quay lại được. Sau đó, anh Tuân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Được biết, trên thị trường chiếc xe mô tô BMW S1000RR có giá gần 1 tỷ đồng.

