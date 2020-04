Giận bạn cùng phòng, mẹ trẻ ôm con 5 tháng tuổi đến khách sạn “phê pha” cùng đồng bọn

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường Đà Lạt tiếp tục lấy lời khai, đấu tranh với 10 đối tượng (3 nữ, 7 nam) có hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy bị bắt vào sáng ngày 27/4.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 27/4, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và qua công tác sinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường 3 ập vào khách sạn Hoàng Mai (hẻm 33, đường Bà Triệu, phường 3) phát hiện 4 phòng (101, 102, 103 và 201) có 10 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Một số đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an TP HCM)

Tại hiện trường, Công an thu giữ 22 gói nilong, bên trong có chứa tin thể rắn, màu trắng nghi là ma túy đá ((3 gói to, kích thước 4cm x 4cm và 4cm x 5cm; 19 gói nhỏ hơn). Các đối tượng bị áp giải về trụ sở Công an phường 3 làm việc, qua test nhanh phát hiện có dương tính với ma túy.