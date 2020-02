Vụ Mobifone mua AVG: 11/14 người kháng cáo xem xét khoan hồng, giảm nhẹ án phạt

Theo tờ Vietnamnet , trong số 11 người kháng cáo không có ai kêu oan. Tất cả các bị cáo làm đơn kháng cáo với mong muốn được xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Trong đơn kháng cáo của mình, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone nêu: Mức hình phạt của tòa sơ thẩm là quá nặng đối với bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm chưa chấp nhận những nội dung đánh giá bản chất hành vi khách quan của các bị cáo trong vụ án. Bị cáo Hùng mong TAND Cấp phúc thẩm xem xét một cách khách quan và quyết định để bị cáo được miễn hình phạt.

Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt

Bị cáo Hồ Tuấn (cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone) cũng làm đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Bị cáo Tuấn đề nghị tòa phúc thẩm cho các bị cáo hưởng án treo vì cho rằng, tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá khách quan các tài liệu chứng minh tình tiết giảm nhẹ của bị cáo; chưa áp dụng triệt để các quy định pháp luật , dẫn đến mức án quá nặng so với vai trò của bị cáo trong vụ án.

Ngoài ra, phía bị hại là Mobifone cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên (cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone) nhưng sau đó đơn vị này đã rút đơn kháng cáo.

Liên quan đến vụ án này, hồi đầu tháng 1/2020, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã có đơn kháng cáo gửi TAND TP Hà Nội. Trong đơn kháng cáo dài 2 trang, ông Son viết: bị cáo thấy mức án tù chung thân là quá nặng, bị cáo viết đơn xin kính trình bày một số nội dung, kính đề nghị tòa Cấp cao tại Hà Nội rộng lượng khoan hồng, giảm mức án cho bị cáo.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng có đơn xin giảm nhẹ án phạt

Bị cáo còn viết, tuổi đã cao, sức khỏe yếu đi do mắc một số bệnh. Đến nay, tai trái của bị cáo hoàn toàn không nghe được; bị cáo bị xơ vữa động mạch vành tim, hẹp mạch vành nên lượng máu vào tim giảm… Hơn nữa bị cáo còn có nhiều đóng góp, cống hiến cho đảng, quân đội.

Trong vụ án này, ngay ở giai đoạn điều tra, bị cáo đã tự khai nhận hành vi nhận hối lộ và nay đã khắc phục hết hậu quả. Đối chiếu chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, bị cáo kính đề nghị tòa xem xét khoan hồng, giảm án để bị cáo sau những năm tập trung cải tạo có cơ hội sớm được trở về đoàn tụ với gia đình

Ông Nguyễn Bắc Son lãnh án chung thân

