Trước giờ tuyên án vụ MobiFone mua AVG: Bị cáo Son nộp đủ 3 triệu USD nhận hối lộ, có thoát án tử?

Bị cáo Nguyễn Bắc Son. Ảnh: TTXVN.

Trong ngày xét xử chiều 16/12, bị cáo Trương Minh Tuấn khẳng định không phụ trách lĩnh vực tài chính, kế hoạch; người tiền nhiệm cũng không hứa hẹn đưa ông lên làm bộ trường nếu ký giấy tờ liên quan đến thương vụ AVG. Sau đó, ông Nguyễn Bắc Son cũng xác nhận việc này.



Trong phiên tòa ngày 17/12, bị cáo Son phủ nhận mình là người cầm đầu, chỉ thừa nhận mình là người đứng đầu. Cụ thể, ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận đã chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án khi chưa được cấp trên phê duyệt nhưng phủ nhận hỉ đạo bị cáo Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch MobiFone) gấp rút ký hợp đồng với AVG vào hôm 25/12/2015.



Bị cáo Trương Minh Tuấn. Ảnh: TTXVN.

Bị cáo Trà khai đã được bị cáo Son yêu cầu ký hợp đồng thỏa thuận mua bán cổ phẩn vào ngày 25/12/2015 và đã giao cho Tổng giám đốc Cao Duy Hải ký, dù ông có đề nghị Bộ trưởng xem xét lại nhưng Bộ trưởng vẫn yêu cầu ký.



Ngày 15/12, bị cáo Son có bút phê văn bản cho Vụ Quản lý DN xây dựng văn bản chỉ đạo MobiFone thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng tại Công văn 2678.



Mức án đề nghị của các bị cáo trong vụ MobiFone mua AVG:



1. Nguyễn Bắc Son (Cựu Bộ Trưởng Bộ TT-TT): Tử hình tội nhận hối lộ; 16-18 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.



3. Lê Nam Trà (Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone): 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 16-17 năm tù về tội nhận hối lộ, hình phạt chung là 23-25 năm tù.



4. Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT AVG): 3-4 năm tù về tội đưa hối lộ.



5. Cao Duy Hải (Cựu Tổng Giám đốc Mobifone): 4-5 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; 10-11 năm tù về tội nhận hối lộ. Hình phạt chung là 14-16 năm tù.



6. Các bị cáo còn lại: 2 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.



Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án tử hình.