Vụ Mobifone mua AVG: VKSND đề nghị y án chung thân với bị cáo Nguyễn Bắc Son

Theo đại diện VKSND, trên cơ sở nội dung vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa phúc thẩm, VKSND có đủ cơ sở xác định trong thương vụ Mobifone mua AVG, bị cáo Nguyễn Bắc Son với tư cách là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã giới thiệu, định hướng cho MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Bên cạnh đó, bị cáo Son cũng là người đề xuất đưa dự án vào danh mục mật, chỉ đạo cấp dưới tổ chức thẩm định giá và yêu cầu thứ trưởng quyết định phê duyệt dự án.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son

VKSND xét thấy, bị cáo Lê Nam Trà và cấp dưới đã chịu sự chỉ đạo của cấp trên nên mức án 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng là có phần nghiêm khắc. VKS thấy cần xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo Trà về tội này. Với tội Nhận hối lộ, bị cáo trà bị tuyên 16 năm tù là phù hợp.

Với các bị cáo Hồ Tuấn, Phan Thị Hoa Mai, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng và Hoàng Duy Quang, đại diện VKSND Cấp cao nhận thấy mức án sơ thẩm dành cho họ là phù hợp.

Riêng 2 bị cáo còn lại là Nguyễn Đăng Nguyên và Nguyễn Bảo Long, kiểm sát viên sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ thấy phù hợp. Do đó, đại diện VKS đề nghị chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo.

VKSND cũng đề nghị giảm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Bảo Long (sơ thẩm tuyên 2 năm 6 tháng tù) và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên, cho bị cáo Nguyên hưởng án treo (sơ thẩm tuyên 2 năm tù).

Your browser does not support HTML5 video.

Tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Bắc Son mức án chung thân