Đường dây môi giới mại dâm nữ sinh cấp 2 ở Hà Nội: Dụ dỗ bằng chiêu 'việc nhẹ lương cao'

Liên quan đến thông tin phản ánh trên báo chí về một đường dây môi giới mại dâm, ép hàng loạt nữ sinh THCS tại huyện Ba Vì (Hà Nội) bán dâm, bán trinh tiết, mới đây, Công an huyện Ba Vì cho biết đang vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin.

Thông tin trên báo Công An Nhân Dân, ông Nguyễn Trung Thành - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng cho biết, hiện các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng đang phối hợp với Công an huyện Ba Vì điều tra đường dây môi giới mại dâm, mua bán trinh tiết học sinh cấp 2.

Được biết, vụ việc đã được Ban giám hiệu một trường THCS trên địa bàn "phát hiện" từ tháng 12/2019. Cụ thể, khi thấy một số học sinh nữ có biểu hiện khác thường, hiệu trưởng nhà trường đã gọi các em vào phòng làm việc để hỏi thông tin. Qua trò truyện, nhà trường phát hiện các nữ sinh cấp 2 có liên quan đến một đường dây môi giới mại dâm với một ngươi khác ở ngoài địa phương. Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo lên chính quyền xã. UBND xã Khánh Thượng sau đó đã có cáo cáo lên UBND huyện Ba Vì.

"Xác định đây là vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình nên chúng tôi đã báo cáo UBND huyện Ba Vì, và sau đó UBND huyện đã có công văn gửi các đơn vị chức năng và Công an huyện Ba Vì để vào cuộc điều tra, làm rõ", Phó chủ tịch UBND xã Khánh Thượng thông tin.

Nhà trường phát hiện các nữ sinh có liên quan đến các đường dây mua bán trinh tiết

Các em học sinh bị lừa đi làm thêm, sau đó bị ép buộc bán dâm

Cũng theo ông Nguyễn Trung Thành, nạn nhân của đường dây mua bán trinh tiết học sinh cấp 2 là những nữ sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ít được gia đình quan tâm. Vì cả tin, các em đã bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ đi làm thêm "việc nhẹ lương cao", sau đó bị ép vào nhà nghỉ bán dâm.

Theo điều tra ban đầu, các em thường được đưa đến một địa điểm cách xa trường để bán dâm. Mỗi lần như vậy, đường dây này nhận số tiền lên tới đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên các nữ sinh cấp 2 chỉ nhận được số tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, thậm chí có em còn không không nhận được tiền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin.

Kiều Đỗ (t/h)