Vừa nhận việc 2 ngày, nam bảo vệ được phát hiện tử vong tại bãi xe Chi cục Hải quan Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương thông tin, tối ngày 7/5, đơn vị nhận được tin báo về việc phát hiện một nam giới tử vong bất thường tại bãi xe thuộc Chi cục Hải quan Bình Dương . Ngay lập tức đơn vị tổ chức lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nơi phát hiện thi thể nam bảo vệ

Đến 22h ngày 7/5, lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Danh tính nạn nhân là Nguyễn Anh Khoa (37 tuổi, ngụ TPHCM) – bảo vệ Chi cục Hải quan Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, nhiều người làm việc trong Chi cục Hải quan Bình Dương có địa chỉ tại khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương không thấy bảo vệ Nguyễn Anh Khoa xuất hiện nên đã tổ cũng nhau đi tìm kiếm.

Sau đó mọi người tá hỏa khi phát hiện nạn nhân chết gục tại bãi xe của Chi cục Hải quan. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy, thi thể nạn nhân không có dấu vết bị tấn công.

Liên quan đến sự việc trên, một số người làm việc trong Chi cục cho biết, anh Khoa mới nhận công việc bảo vệ được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Vì chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ chuyện cá nhân, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)