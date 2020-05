Vụ nam điều dưỡng bị “tố” dâm ô bé gái 15 tuổi: Người trong cuộc nói gì?

Liên quan đến vụ nam điều dưỡng bị “tố” dâm ô bệnh nhân 15 tuổi, chiều muộn ngày 19/5, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau ) xác nhận, có việc nam điều dưỡng tên L. của bệnh viện bị Công an mời lên để làm rõ về nghi án dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận sự việc, ban lãnh đạo bệnh viện đã báo lên Công an huyện Năm Căn. Tối cùng ngày và sáng hôm sau, điều dưỡng L. bị mời đến Công an huyện làm việc.

Theo tin từ plo.vn, em T. tường thuật, điều dưỡng L. bảo em cởi quần áo để đo điện tim. Tuy nhiên, điều dưỡng L. đã có hành động khác lạ, sờ, móc những nơi nhạy cảm nên em T. sợ, khóc thét lên.

Người nhà T. cho biết, gia đình sinh sống ở xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn). Trước đó, em T. bị thương ở tay do té xe nên đã đưa đến bệnh viện bó bột và nằm điều trị ở khoa ngoại của bệnh viện đa khoa Năm Căn. Trên giấy khai sinh, bé T. sinh ngày 12/1/2015, tức là mới có 15 tuổi cho đến thợi điểm gia đình “tố” nam điều dưỡng có hành vi dâm ô

Hiện Công an huyện Năm Căn vẫn đang lấy lời khai của nam điều dưỡng để làm rõ vụ việc.

