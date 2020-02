Vụ giết bạn trai trong đêm Valentine ở Quảng Ngãi: Nghi do mâu thuẫn tình cảm

Tối ngày 14/2 là lễ tình nhân, rất điều cặp đôi đưa nhau đi chơi, đi ăn uống, hẹn hò và Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ tại xã Bình Tân) cũng vậy. Tối ngày cùng ngày, Huyền được bạn trai đưa đi chơi. Song không hiểu vì lý do gì mà Huyền và bạn trai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Được biết, vụ án mạng này xảy ra tại khu vực thôn Phú Nhiên 1, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi ). Thời gian gây án vào khoảng 23h ngày 14/2. Nạn nhân là anh Võ Minh Mót (30 tuổi, ngụ tại thôn Phú Nhiên 1, xã Bình Phú). Anh Mót là người yêu của Huyền.

Hiện trường vụ án mạng

Lãnh đạo Công an xã Bình Phú cho biết: “Sau khi giết chết nạn nhân bằng 5 nhát dao, Huyền đã gọi điện thoại báo tin cho cảnh sát 113. Sau đó, cô ta chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú tự thú. Hiện trường là cánh đồng vắng gần trại chăn nuôi vịt, cách trụ sở ủy ban xã 2km”.

Ngay sau khi Huyền đến tự thú, Công an xã Bình Phú đã triển khai lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc đến Công an huyện Bình Sơn. Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Bình Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Vị trí Huyền sát hại bạn trai

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm pháp y. Đòng thời lấy lời khai của nghi phạm Huyền để làm rõ nguyên nhân gây án. Theo Công an xã Bình Phú, động cơ gây án có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra , làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)