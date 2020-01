Vụ nam thanh niên bị trói tay treo cổ chết ở Quảng Bình: Bí ẩn đôi tay bị trói chặt? 

Theo tin từ tờ Dân Trí , sáng ngày 8/1/2020, người dân sống tại khu 11, thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch ( Quảng Bình ) tá hỏa phát hiện thi thể một nam thanh niên treo cổ tự tử trong tư thế hai tay bị trói chặt.

Liên quan đến vụ việc, trưa ngày 8/1, Công an thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện và Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, xác định danh tính của nạn nhân.

Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, hay tay bị trói chặt

Theo thông tin ban đầu, thi thể nam thanh niên được phát hiện vào khoảng 5h30 ngày 8/1. Lúc đó, người dân đang đi tập thể dục thì thế thi thể nam thanh niên này trong tư thế treo cổ trên cây, bên lề đường Lê Hồng Phong, đoạn gần nhà văn hóa tiểu khu 11.

Ngay sau đó người dân trình báo sự việc lên Công an huyện Hoàn Lão. Đơn vị có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để điều tra.

Nhận dạng ban đầu, nam thanh niên này là nam giới ngoài 30 tuổi. Trên người mặc áo khoác màu đen, quần jean màu xanh, không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Điều đáng quan tâm nhất là trên tay nạn nhân bị trói chặt về phía trước.

Rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường theo dõi cơ quan Công an điều tra

Theo một số thông tin bên lề, khoảng 2 ngày gần đây, một số người thấy nam thanh niên này xuất hiện trong khu vực thị trấn. Người này nói giọng miền Bắc. Tuy nhiên, danh tính vẫn đang được điều tra . Hiện, cơ quan pháp ý thuộc Công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm tử tho và chưa có kết quả.

Cũng trên địa phận tỉnh Quảng Bình, cách đây vài năm, người dân cũng phát hiện một thi thể nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy ở khu vực núi Hòn Lèn (thuộc thôn 2 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Cụ thể, nơi phát hiện tử thi chỉ còn là bộ xương, bên cạnh có đôi dép, một mũ đội, một vòng dây cáp điện thoại treo lơ lửng trên cây tương ứng với vị trí bộ xương. Vị trí phát hiện nằm ngay sườn dốc, có nhiều cây che phủ. Nhận định, tử thi là nam giới.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ giữa cầu



Xem thêm: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong phòng trọ ở Thái Nguyên

Nga Đỗ (t/h)