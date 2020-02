Bí ẩn nguyên nhân khiến nam thanh niên chết lõa thể trong căn phòng khóa trái

Theo Zing.vn, sáng 16/2 Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân một nam thanh niên chết trong nhà trọ. Được biết, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Anh, năm nay 25 tuổi, quê Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày liên hệ với Văn An không được, đến tối ngày 15/2 hai người bạn của nạn nhân quyết định đến phòng trọ của thanh niên này ở đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Báo Tiền Phong thông tin, do gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời, nghi có chuyện gì chẳng lành nên hai người bạn quyết định trèo lên mái nhà, dỡ tôn ra để vào bên trong. Sau đó, cả hai phát hiện Văn Anh nằm bất động trong nhà vệ sinh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong.

Ngay lập tức, những người này đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng để điều tra. Một số người dân ở đây cho biết, nạn nhân cùng một số người bạn thuê căn nhà trên để ở trọ. Thế nhưng gần đây, những người ở chung đã về quê nên chỉ có một mình anh Văn Anh ở lại.

Cũng vụ việc tương tự, mới đây, khoảng 20h ngày 11/2, một số người dân sống trong dãy trọ ở ngõ 212 (phố An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc bốc ra từ căn phòng trọ đầu tiên. Nhiều người đến gần gọi cửa nhưng không thấy có ai trả lời.

Nghi có điều bất thường, một người hàng xóm nhìn qua khe cửa thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm bất động trên giường. Theo người dân sống trong khu trọ, danh tính người phụ nữ này là bà T. (50 tuổi, trú tại phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền).

Qua kiểm tra thì thấy nạn nhân nằm bất động trên giường, đắp chăn nhưng không mặc quần. Sự việc sau đó được trình báo lên Công an quận Ngô Quyền. Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong.

Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong từ vài ngày trước nhưng trên người không thấy xuất hiện vết thương. Tại hiện trường đồ đạc không bị xáo trộn, phòng trọ bị khóa trái bên trong.

Bình Dương: nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ.