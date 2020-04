TP HCM: Đang uống rượu thì cãi vã, nam thanh niên chạy về lấy dao đâm chết bạn nhậu

Ngày 24/4, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp điều tra làm rõ về vụ giết người trên địa bàn huyện. Hung thủ là Võ Văn Nhớ (SN 1994, quê ở Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 22/4, Võ Văn Nhớ cùng một nhóm bạn ngồi nhậu ở dãy nhà trọ thuộc ấp 12 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Đúng lúc này, anh N.V.T. (SN 1987, quê Đồng Tháp) đi nhậu về qua. Do quen biết từ trước nên người trong nhóm nhậu đã rủ anh T. vào uống tăng 2.

Khi đang nhậu, anh T. và đối tượng Nhớ có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Tức giận, Nhớ chạy về phòng trọ lấy dao đâm anh T. gục tại chỗ. Sau đó nghe mọi người nói anh T. đã tử vong nên Nhớ chạy về phòng dùng dao tự đâm vào bụng mình.

Hiện trường vụ án mạng

Tuy nhiên, sự việc được mọi người trong xóm trọ phát hiện nên Nhớ được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện Nhớ đang được điều trị tại Bệnh viện với sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan Công an

Liên quan đến vụ việc, phía Công an đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể anh T. đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, ngày 13/2, Công an quận 9 (TP HCM) cũng đã ra lệnh bắt giữ Tô Hoàng Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) dùng dao đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn khi say xỉn. Theo điều tra , ngày 8/2, Lê Tấn Phát (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến phòng trọ của Tuấn ở phường Tăng Nhơn Phú B để nhậu.

Sau đó Phát ngủ lại, đến sáng hôm sau nhậu tiếp nhưng chủ nhà trọ ngăn cản. Phát cầm kéo ra nói chuyện với chủ trọ thì Tuấn ngăn cản. Cả hai sau đó về phòng nhậu tiếp và xảy ra mâu thuẫn. Phát chửi thề thì bị Tuấn dùng dao tấn công. Nạn nhân tử vong khi đang đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 12/2, Công an bắt được Tuấn ở khu vực phường Tăng Nhơn Phú B.

