Chân dung gã trai trút “mưa dao” đoạt mạng đồng nghiệp trong lúc nhậu trên tàu cá vì bị cắt tai

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt giữ đối tượng ần Văn T. (17 tuổi, quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang ) ngay khi ghe cá chở nghi can này cập bến ở Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 16/5, trên tàu cá của T. có tổ chức ăn nhậu và hát karaoke. Trong lúc mọi người đang ngồi ăn nhậu, cá hát vui vẻ thì anh Danh T. đi vào bếp lấy một con dao Thái Lan cầm ra. Tiếp đó, anh Danh T. đi vòng ra sau lưng T. và bất ngờ cắt tai T. khiến đối tượng này vô cùng đau đớn.

Bị tấn công bất ngờ, T. quay lại thì thấy anh Danh T. cầm dao định lao vào đâm vì nên sợ hãi bỏ chạy. Các thuyền viên cùng ngồi nhậu thấy vậy liền lao vào cao ngăn và tước con dao trên tay anh Danh T..

T. đã thừa nhận hành vi giết người của mình

Tại cơ quan điều tra T. thừa nhận hành vi trút dao đoạt mạng đồng nghiệp và cũng là bạn nhậu tối đó. Theo T., trước đó khoảng 1 tháng giữa T. và anh Danh T. có xảy ra xích mích và có hẹn nhau lên bờ sẽ giải quyết.



Có thể do mâu thuẫn đó mà trong lúc ăn nhậu, có thêm hơi men trong người nên anh Danh T. đã lấy con dao Thái Lan “xử” T.. Đau đớn và tức giận trước hành động đó của anh Danh T. nên T. đã dùng con dao khác đoạt mạng nạn nhân.

Hiện Công an đã hoàn thành công tác giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sau khi hoàn tất công tác này, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân lại cho gia đình đưa về an táng.

