Gã đạo tỳ dùng khúc cây “câu” túi tiền 47 triệu đồng giữa đêm khuya để sắm xe Exciter

Võ Văn Sang (làm nghề đạo tỳ, 25 tuổi, ngụ khóm 5, P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) bị Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long ) bắt giữ và tịch thu tang vật là chiếc xe máy Exciter để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong tang lễ.

Theo thông tin từ tờ Thanh Niên, Sang nằm trong đội đạo tỳ phục vụ tang lễ. Sang và đồng nghiệp đến tham gia tang lễ tại nhà một người dân ở xã Phú Đức. Khoảng 0h ngày 26/2, Sang quay lại và lẻn vào nhà bà Đỗ Thị Mỹ Phượng (52 tuổi – gần nơi tổ chức tang lễ) với ý định trộm cắp tài sản.



Lúc này, Lúc này, gia đình bà Phượng đang ngủ say nhưng cửa sổ không đóng nên Sang dễ sàng quan sát bên trong nhà. Khi quan sát, Sang nhìn thấy bên trong có một chiếc túi xách, nghi bên trong có chứa tài sản giá trị nên đã dùng cây “câu” túi xách ra ngoài.

Sang đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình

Khi kiểm tra phát hiện trong đó có 47 triệu đồng nên sang đã nhanh chóng ôm tiền trốn khỏi hiện trường. Với số tiền trộm được, Sang dồn hết vào mua xe máy Exciter.

Sáng hôm sau bà Phượng ngủ dậy thấy bị mất túi tiền nên đã đến Công an xã Phúc Đức trình báo sự việc. Công an xã Phú Đức đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Long Hồ để vào cuộc điều tra.



Qua trích xuất camera an ninh thì phát hiện nghi phạm gây án chính là Sang. Công an khoanh vùng để truy bắt nghi phạm. Đến chiều ngày 28/2, Sang bị bắt. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã khai nhận hành vi trộm cắp. Công an cũng đã tịch thu tài sản để trả lại cho người bị hại.

Theo điều tra của Công an, trước khi bị bắt, Sang từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có. Công an huyện Long Hồ đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để chuyển sang các cơ quan tố tụng cùng cấp tiền hành truy tố, xử lý theo quy định của pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Siêu trộm lọt vào đám tang, thản nhiên bẻ khóa trộm xe SH trước mặt gia chủ

Nga Đỗ (t/h)