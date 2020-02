Vụ nam thiếu niên chết bất thường trong hồ nuôi cá ở Bình Dương: Phát hiện vết máu gần hiện trường

Theo tin từ tờ Tiền Phong, chiều ngày 12/2, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương ) đã vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một thiếu niên được phát hiện tử vong trong hồ nước. Thi thể nam thiếu niên này được phát hiện sau một đêm mất tích.

Theo thông tin từ người thân, em N.M.H. (16 tuổi) làm thuê cho một chủ hồ cá ở phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên). Tuy nhiên, tối 11/2, sau khi tan ca làm thì H. không về nhà như mọi ngày. Chờ mãi không thấy con về ăn cơm nên đã gọi điện cho H. nhưng không được.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường (Ảnh Tiền Phong)

Một số người thân đã đến tận hồ nuôi cá để hỏi tin tức của H. nhưng người chủ nói rằng, H. đã về sau khi tan ca làm việc. Nghi ngờ H. có điều chẳn lành nên gia đình đã chia nhau đi tìm, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền để nhờ giúp đỡ.

Sau một đêm tích cực tìm kiếm đến trưa ngày 12/2 thì phát hiện thi thể em H. ở dưới hồ cá – nơi em làm thuê. Kiểm tra kỹ thì lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết máu trên bờ hồ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Vết máu được phát hiện gần hiện trường (Ảnh Tiền Phong)

Cũng trong ngày 12/2, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ sống trong dãy trọ ở ngõ 212 (phố An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Người này được hàng xóm phát hiện tử vong bất thường trong phòng trọ khóa trái.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/2, một số người dân sống trong dãy trọ ở ngõ 212 ngử thấy mùi tử khí nồng nặc bốc ra từ căn phòng trọ đầu tiên. Khi nhìn qua khe cửa thì phát hiện thi thể nạn nhân . Danh tính người phụ nữ này là bà T. (50 tuổi, trú tại phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền).

Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong từ vài ngày trước nhưng trên người không thấy xuất hiện vết thương. Tại hiện trường đồ đạc không bị xáo trộn. Căn phòng trọ bị khóa trái từ bên trong. Công an đang nỗ lực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ



Xem thêm: Mùi tử khí trong căn phòng trọ khóa trái ở Hải Phòng hé lộ sự thật kinh hoàng

Nga Đỗ (t/h)