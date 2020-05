Tức giận vì bị bạn nhậu đuổi về, gã trai gọi đồng bọn ném bom xăng đốt nhà trọ khiến 4 người bị bỏng

Liên quan đến vụ ném bom xăng phóng hỏa, đốt nhà bạn nhậu khiến 4 người bị bỏng , ngày 13/5, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai ) đã ra lệnh bắt giữ 9 đối tượng liên quan gồm:

Hứa Văn Chạp (tên gọi khác: Trạng, SN: 1988, quê Cà Mau); Nguyễn Văn P. (SN: 2004), Đặng Tấn D. (SN: 2003), Nguyễn Hoài Phương (SN: 2001); Đoàn Văn Huy (SN: 1996, cùng quê Đồng Tháp); Huỳnh Văn Danh (SN: 2000), Vũ Văn Luân (SN: 2000, cùng quê Hậu Giang); Trần Văn Thành (SN: 2001, quê Hậu Giang); Nguyễn Văn Quốc Giang (SN: 2002, quê Vĩnh Long).

Theo cơ quan điều tra, đơn vị đã tạm giữ 7 trong 9 đối tượng, 2 đối tượng còn lại đã được gia đình bảo lãnh vì phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Hiện Công an đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ nguyên nhân gây án.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 3/5, anh Võ Văn Hải (SN 1962, quê ở Kiên Giang, tạm trú tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có tổ chức ăn nhậu. Trong bữa nhậu hôm đó có mặt đối tượng Chạp (tựu Trạng).

Hiện trường vụ án

Trong lúc ăn nhậu, giữa nha Hải và Chạp xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc tức giận, anh Hải đã đuổi Chạp về không có tiếp tục ăn nhậu nữa. Bị đuổi về nên Chạp sinh lòng căm giận.

Sau đó, Chạp rủ thêm một nhóm thanh niên mang dao, mã tấu, gậy gộc cùng bom xăng đến nhà trọ nơi gia đình anh Hải sinh sống để trả thù. Nhóm của Chạp ném bong xăng phóng hỏa đốt khiến 4 nạn nhân bị bỏng. Đáng nói, 1 trong 4 nạn nhân bị bỏng có cháu Võ Đăng K. (5 tuổi).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân sống gần hiện trường đã trình báo Công an. Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh truy bắt các nghi phạm trong vụ án.

Sau đó, Công an bắt giữ được 9 đối tượng liên quan. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chạp thừa nhận bản thân trực tiếp ném bong xăng vào trong nhà trọ của anh Hải khiến nhiều người bị bỏng.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video. Đâm chết bạn nhậu vì từ chối uống bia

Xem thêm: Đâm bạn nhậu ở Đồng Nai rồi chạy ra Bình Thuận đầu thú sau khi nghe tin nạn nhân đã tử vong

Nga Đỗ (t/h)