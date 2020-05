Cứu thanh niên tử vong dưới đáy giếng, 4 thanh niên ngạt khí phải nhập viện

Tin tức mới nhất ngày 16/5, Zing dẫn lại thông tin từ ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Kông Htok, huyện Chư Suê, tỉnh Gia Lai tối 15/5 cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ ngạt khí khi nạo vét giếng khiến một người chết và 4 người khác bị thương.



Theo thông tin ban đầu, tối 14/5 anh Siu Mang (32 tuổi, trú xã Kông Htok, huyện Chư Sê) đổ xăng vào 2 bịch nylon rồi bỏ xuống giếng nước khô sâu 25 mét. Sau đó, anh Siu Mang châm lửa đốt để giết côn trùng cho việc vét giếng ngày hôm sau. Tuy nhiên, dù anh đã châm lửa nhiều lần nhưng 2 bịch xăng vẫn không cháy.



VTC News thông tin, đến khoảng 14h chiều ngày 15/5, anh Mang xuống giếng thì bị ngạt khí và nằm bất động. Khoảng 30 phút sau, phát hiện ra sự việc anh Kpuih Huyt (ở cùng làng) xuống giếng cứu anh Mang nhưng không được nên đành phải leo lên.



Sau đó, hàng xóm của anh Mang là anh Loai xuống giếng để đưa nạn nhân lên nhưng cũng bị ngạt khí và nằm dưới đáy. Tiếp theo, có 2 người khác cùng làng cũng tìm cách xuống cứu, nhưng khi xuống được nửa đường cũng bị ngạt khí buộc phải leo lên.



Những người này đã báo cáo vụ việc đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn để đưa 2 nạn nhân ra khỏi đáy giếng.

