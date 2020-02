Vụ nghịch tử chém chết mẹ, chém trọng thương bố ở Mê Linh: Đưa nghi can đi giám định tâm thần

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) sẽ đưa Nguyễn Văn Cảnh đi giám định tâm thần để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 10/2, Công an huyện Mê Linh (Hà nỘi) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật hình sự.

Để củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh sẽ đưa Nguyễn Văn Cảnh đi giám định tâm thần. Kết quả giám định sẽ làm căn cứ để xử lý hình sự.

Công an sẽ đưa nghi can đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ án

Trong quá trình điều tra, nếu xác định bị can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đối tượng Cảnh sẽ bị đề nghị truy tố về tội Giết người theo quy định của Pháp luật

Còn nếu kết quả giám định cho thấy Cảnh bị tâm thần, hạn chế nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Tuy nhiên, kết quả giám định tâm thần sẽ là một nội dụng giảm nhẹ án phạt cho Cảnh.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 6/2, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị B. (bố mẹ Cảnh) đang ngồi làm hoa ở sân thì thấy Cảnh xảy ra mâu thuẫn. Cảnh cầm dao truy sát bố mẹ. Vụ việc khiến người mẹ tử vong , còn 2 người khác bị thương. Ngoài ra, một người phụ nữ hàng xóm can ngăn cũng bị chém thương.

Hiện trường vụ án

Gây án xong, đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 4 số cuối là 8284 đi về hướng Sóc Sơn, Hà Nội. Đến chiều ngày 7/2, Cảnh bị Công an bắt giữ khi xuất hiện gần nơi gây án.

Theo ông Tại Quang Thái – Chủ tịch UBND xã Mê Linh, Cảnh đã vung dao chém loạn xạ khiến bà Bình bị chém trúng, tử vong tại chỗ. Ông Thanh và người hàng xóm bị thương được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mê Linh đã xuống phong tỏa hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm tử thi, tịch thu hung khí, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Cảnh về điều tra.

Về đối tượng Cảnh, lãnh đạo địa phương cho biết, đây là người sử dụng ma túy, có biểu hiện tâm lý bất thường. Hiện bố Cảnh và người hàng xóm đang điều trị tại Bệnh viện

Your browser does not support HTML5 video.

Hé lộ lý do nghịch tử giết chết bố mẹ và bà nội tại TP HCM

Xem thêm: Chân dung nghịch tử sát thương bố mẹ ở Mê Linh vì cố gắng can ngăn 2 con đánh nhau

Nga Đỗ (t/h)