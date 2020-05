Vụ ngộ độc nghi do ăn đồ chay ở Đà Nẵng: Số bệnh nhân nhập viện đã lên tới 151 trường hợp

Nếu như sáng nay, số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc là 133 trường hợp thì đến chiều cùng ngày, con số đã tăng lên 151 người.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ ngộ độc nghi do ăn đồ chay ở Đà Nẵng, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin của ông Bùi Nam Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) chiều 8/5 cho biết: "Tính tới đầu giờ chiều nay, đã có 151 người nhập viện vì ngộ độc.

Trước đó, có 133 người nhập viện Đa khoa Hòa Vang trong tình trạng đau đầu, đi ngoài và sốt. May mắn là không có trường nào quá nặng hay nguy hiểm đến tính mạng".

Thông tin từ bệnh viện điều trị cũng cho biết, một số người bệnh nhẹ tối nay sẽ được xuất viện để về nhà. Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang bổ sung, hiện ngoài 18 mẫu đã gửi đi kiểm nghiệm, lực lượng chức năng đang tiến hành lấy mẫu thức ăn ở chợ và cơ sở sản xuất đồ ăn chay mà những người nhập viện mua trước đó. Sau 7 ngày sẽ có kết quả chính xác.

Số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc ở Đà Nẵng đã tăng lên 151 người.

Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho 28 bệnh nhân ngộ độc. Hầu hết những trường hợp này đều có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn thức ăn chay mua ở chợ Túy Loan khoảng 4 - 5 tiếng đồng hồ.

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đang điều trị 4 bệnh nhân ngộ độc. Kết quả điều tra ban đầu của Ban an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, nguyên nhân ngộ độc có thể là do ăn thức ăn chay tự chế biến tại các hộ gia đình . Được biết, những người này mua nguyên liệu từ một số quầy trong chợ Túy Loan (xã Hòa Phong).



Kết quả điều tra nơi bán hàng trong chợ Túy Loan cho thấy, đậu khuôn, chả đòn, nem do một số cơ sở nơi khác sản xuất và cung cấp cho các quầy ở chợ; chả cây, ram do một số hộ Kết quả điều tra nơi bán hàng trong chợ Túy Loan cho thấy, đậu khuôn, chả đòn, nem do một số cơ sở nơi khác sản xuất và cung cấp cho các quầy ở chợ; chả cây, ram do một số hộ kinh doanh tại chợ tự chế biến và bán cho người dân trong vùng.

Một bệnh nhân ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện.



Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 7/5, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang liên tục tiếp nhận các ca nhập viện trong tình trạng nôn ói, nghi do ngộ độc thực phẩm. Tính đến 8 giờ sáng 8/5, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã tiếp nhận tổng cộng 133 ca nhập viện từ 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Phong. Trong số đó, có 4 ca là trẻ em.



Trong số những người nhập viện, 32 ca có triệu chứng nặng hơn đã được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Đà Nẵng với 27 trường hợp và Bệnh viện Phụ sản - Nhi với 4 trường hợp. Những bệnh nhân còn lại đang được theo dõi ở Trung tâm y tế huyện với tình trạng Trong số những người nhập viện, 32 ca có triệu chứng nặng hơn đã được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Đà Nẵng với 27 trường hợp và Bệnh viện Phụ sản - Nhi với 4 trường hợp. Những bệnh nhân còn lại đang được theo dõi ở Trung tâm y tế huyện với tình trạng Sức Khỏe ổn định.



Theo ông Nguyễn Đại Vĩnh (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang) cho biết, tất cả các trường hợp đều có sức khỏe ổn định, không có ca nào nguy hiểm đến tính mạng. Ông Vĩnh cũng bổ sung, nguyên nhân khiến những người này nhập viện có thể do ăn uống thực phẩm chay. Tuy nhiên, nếu muốn có kết quả chính xác thì phải chờ kết quả từ cơ quan chức năng điều tra và sẽ có thông tin chính thức sau. Hiện các bệnh nhân vẫn đang được các y bác sĩ tích cực điều trị.

Your browser does not support HTML5 video.



Thùy Nguyễn (t/h)