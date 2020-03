Nguyên trưởng ban bảo vệ tổ dân phố nổ 7 phát đạn tiễn anh cùng mẹ khác cha về nơi an nghỉ cuối cùng

Việc bắn 7 phát súng để tiễn đưa anh cùng mẹ khác cha về nơi an nghỉ cuối cùng đã khiến đối tượng Phương vướng vòng lao lý.

Theo tin từ 24h, ngày 9/3, VKSND TP Cần Thơ đã phê chẩn quyết định khởi tố bị can, lenehuj bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Thanh Phương (ngụ tại Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, năm 2013, khi còn làm trưởng ban bảo vệ Tổ dân phố tại phường Phú Thứu (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), bị can thường đến nhà đồng nghiệp là anh Nguyễn Văn An Tôn chơi.

Anh Tôn không chỉ tham gia vào tổ bảo vệ dân phố mà còn làm nghề khác là thu mua sắt vụn. Khoảng tháng 11/2013, Phương đến nhà anh Tôn chơi thì thấy anh đang phân loại sắt vụ. Cùng thời điểm, Phương phát hiện có khẩu súng quân dụng carbine bị rỉ sét gần như không sử dụng được nên đã ngỏ lời xin anh Tôn.

Thấy khẩu súng cũng không dùng được và là chỗ thân quen nên anh Tôn đồng ý cho Phương. Khoảng 2 tuần sau, Phương lại đến chơi và nhìn thấy trong đống phế liệu có 2 hộp đạn bị rỉ sét. Khi mở hộp thấy có đạn nên Phương tiếp tục xin và được anh Tôn đồng ý cho.

Phương đem súng và đạn về nhà cất giữ, thỉnh thoảng rảnh rỗ mang ra sửa chữa, đánh bóng lại, Khi lắp ráp đầy đủ các bộ phận, thấy súng hoạt động “ngon nghẻ”, sáng 4/12/2019, Phương mang súng ra bờ sông phía trước nhà “thử đạn”.

Sau đó, Phương cho súng vào balo mang đến dự đám tang người anh trai cùng mẹ khác cha ở huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang). Trong lúc người thân đau đớn đưa tiễn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng thì Phương rút súng bắn liên tiếp 7 phát đạn.

Sự việc khiến nhiều người tham dự lễ tang hôm đó vô cùng hoảng sợ. Sau này vụ việc được người dân trình báo lên cơ quan Công an phường Phú Thứ. Nhận được tin báo, Công an triệu tập Phương đến làm việc. Tại trụ sở Công an, Phương đã khai nhận toàn bộ sự việc, đồng thời giao nộp súng và 2 hộp đạn bên trong còn 14 viên và 1 vỏ được cất giấu tại nhà.

Qua điều tra, giám định tang vật, cơ quan chức năng phát hiện: Khẩu súng Phương sử dụng và 2 hộp đạn đều là vũ khí quan dụng. Cùng thời điểm, Công an triệu tập anh Tôn lên làm việc. Tại trụ sở, anh Tôn khai, vì nghĩ rằng, đó là vạt gỉ sét không có giá trị nên cho Phương chứ không hề nghĩ đó là vũ khí quân dụng.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án.

