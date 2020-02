Quấy rối nhóm người đang ngồi nhậu, người đàn ông say xỉn bị đâm chết tức tưởi

Khi cả nhóm Quân đang ăn uống vui vẻ thì anh Hùng với biểu hiện say xỉn đi đến có hành động gây rối dẫn đến hai bên cãi nhau. Trong lúc tức giận, Quân cầm dao đâm anh Hùng gục tại chỗ.

Gần trưa ngày 17/2, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang ) nhận được đơn tố giác của chị Phạm Thị Mai Hoa (SN 1985, ngụ tại phường 6, TP Mỹ Tho) về việc chồng chị là anh Trần Văn Hùng (SN 1984) bị người khác đâm tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân tử vong.

Theo điều tra của Công an TP Mỹ Tho, khoảng 22h ngày 16/2, Nguyễn Văn Quân (SN 1981, ngụ tại phường 6, TP Mỹ Tho) cùng với em ruột là Nguyễn Văn Trường (SN 1983) và 3 người khác tổ chức ăn nhậu ở trước cửa nhà.

Khi đang vui vẻ ăn uống thì anh Trần Văn Hùng không biết từ đâu đi đến trong tình trạng say xỉn có hành động quấy rối nhóm của Quân. Lời qua tiếng lại một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Quân đã chạy vào nhà lấy dao ra đâm anh Hùng trọng thương.

Một số người có mặt tại hiện trường thấy sự việc trở nên nghiêm trọng đã chạy đến can ngăn và đưa anh Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang. Mặc dù có đưa anh Hùng đi cấp cứu nhưng nhóm người này không hề báo công an.

Khi được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện, Sức Khỏe anh Hùng yếu dần. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tích cực nhưng do mất nhiều máu, vết đâm sâu nên anh Hùng đã tử vong ngay sau đó. Lúc này, gia đình anh mới nhận được tin báo.

Hiện gia đình đã nhận thi thể của nạn nhân đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Sự ra đi đột ngột của anh Hùng khiến vợ con, họ hàng và bà con lối xóm vô cùng đau khổ, bàng hoàng.

Về phần Quân, sau khi gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang ráo riết truy tìm đối tượng này về quy án.

