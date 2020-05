Dùng dao đâm chết người do uống rượu say nhớ lại mâu thuẫn cách đây 7 năm

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong do mâu thuẫn cách đây 7 năm.

Theo tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, sáng ngày 15/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Lý Văn Lình (28 tuổi, trú ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ) từ trụ sở Công an huyện Ea Kar về trụ sở Công tin tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi dùng dao đoạt mạng người do say rượu nhớ lại mâu thuẫn cũ.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10/5, Lý Văn Lình tụ tập uống rượu tại nhà cùng bới một số người bạn. Đến khoảng 22h cùng ngày, Lình đi đến cây cầu trong thôn thì tiếp tục gặp một đám bạn đang ngồi uống bia.

Đối tượng Lình tại cơ quan điều tra

Khi đang “chén anh chén chú” ở đây thì anh Nguyễn Công Minh (trú ở xã Ea KMút, huyện Ea Kar) chạy xe máy đi đến và dừng lại. Lình nhận ra anh Minh là người từng có mâu thuẫn với mình cách đây 7 năm trước.

Sẵn men rượu trong người cùng với cơn tức giận trào dâng, Lình bước đến gây sự và lao vào đánh anh Minh. Thấy vậy, mọi người tiến đến can ngăn. Do mọi người can ngăn nên Lình bực tức chạy về nhà lấy 1 con dao nhọn dài khoảng 30cm trở lại tìm anh Minh.



Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Lình dùng dao đâm 2 nhát vào người anh Minh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Minh đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, sốc mất máu nên anh Minh đã tử vong

Hung khí gây án

Sau khi gây án, Lình được mọi người khuyên ra đầu thú nên đã cầm cả hung khí đến Công an huyện Ea Kar đầu thứ. Cơ quan điều tra đã thu giữ hung khí, lấy lời khai bước đầu của Lình. Đồng thời trình báo lên cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk.

Về phần nạn nhân Minh, sau khi cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân tử vong xong thì đã bàn giao thi thể về cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Phía gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng gây án nghiêm minh theo quy định Pháp luật

