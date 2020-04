Trách bạn nhậu nuốt lời không cho đất xây nghĩa trang, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi

Ngày 28/4, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Chương (48 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội Giết người theo quy định của Pháp luật . Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thạch.