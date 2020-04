Người đàn ông cầm dao đâm chết tình địch, đâm trọng thương người tình nghi do ghen tuông

Trưa ngày 21/4, ông Lê Văn Do – Trưởng thôn Hạ Lang xác nhận, Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết của ông L.V.Đ. (46 tuổi, trú thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế).

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định hung thủ gây án là Trương Văn Hiệp (SN 1962, ngụ xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang). Ngay sau đó, Công an tỉnh đã ra lệnh bắt tạm giữ đối tượng Hiệp để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 19/4, ông Đ. chở một người phụ nữ đến phường Hương Sơ (TP Huế) rồi chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên, vừa đi đến địa điểm trên, ông Đ. bị Trương Văn Hiệp chặn lại, dùng hung khí đâm vào lưng. Thấy vậy, người phụ nữ đi cùng ông Đ. lao ra đỡ 2 nhát cho nạn nhân.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Sau đó sự việc được nhân dân sống gần đó phát hiện. Họ nhanh chóng đưa ông Đ. và người phụ nữ đi cấp cứu. Nhưng do vết thượng quá nặng, ông Đ. đã tử vong từ trước đó, còn người phụ nữ đang được điều trị tại Bệnh viện

Theo chính quyền địa phương, người phụ nữ đi cùng ông Đ. không có chồng. Còn người đàn ông gây án mạng đã có vợ con và có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người phụ nữ bị thương.

Your browser does not support HTML5 video.

'Rể' Hải Phòng lên Thái Bình giết cả nhà người yêu ngày ra mắt