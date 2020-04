Đang ngồi chơi ở xóm trọ, người đàn ông bị nhóm thanh niên chém tử vong

Công an TP Mỹ Tho đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông bị chém tử vong khi đang ngồi chơi trong khu trọ.

Công an TP HCM thông tin, tối 11/4, Công an TP Mỹ Tho và Công an tỉnh Tiền Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông bị truy sát khi đang ngồi chơi trước cửa dãy trọ nằm trên đường lê Văn Phẩm, phường 5, TP Mỹ Tho vào chiều cùng ngày.

Vị trí nạn nhân bị chém gục

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Sự việc cũng đã được báo cho gia đình nạn nhân lên đợi nhận thi thể sau khi công tác khám nghiệm tử thi hoàn thành.

Theo nhân chứng kể lại, khoảng 15h30 ngày ngày 11/4, anh Nguyễn Kim Vinh (40 tuổi, ngụ tại phường 6, TP Mỹ Tho) đang ngồi chơi trước dãy trọ thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên 3 xe gắn máy cầm theo hung khí đến truy sát.

Bị tấn công bất ngờ, anh Vinh chỉ biết bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì gục xuống đất. Thấy nạn nhân đã gục xuống thì nhóm thanh niên này nhanh chóng lên xe gắn máy và tẩu thoát khỏi hiện trường

Phát hiện sự việc, người dân sống trong khu trọ nhanh chóng gọi cấp cứu đưa anh Vinh đến bệnh viên nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Sự việc cùng lúc được trình báo lên Công an phường 5 và Công an TP Mỹ Tho.

Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác nhận thấy, máu của nạn nhân vương vãi khắp nơi. Công an cũng đã lấy lời khai nhân chứng, tiến hành trích xuất camera an ninh ở đoạn đường nhóm thanh niên di chuyển để khoanh vùng nghi phạm

Theo tin của tờ Tuổi trẻ, nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng là do anh V. có mâu thuẫn cá nhân với một người phụ nữ ở phường 5. Hiện Công an TP Mỹ Tho vẫn đang mở rộng điều tra, truy bắt nhóm thanh niên trên.

Hiện trường vụ án mạng

Nga Đỗ (t/h)