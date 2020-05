Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ, ẩn sau thùng xe container

Sáng sớm ngày 2/5, nhiều người trong lúc đi tập thể dục trên đường số 4, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) tá hỏa phát hiện người đàn ông trong tư thế treo cổ, ẩn sau thùng xe container

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). Cơ quan điều tra xuống phong tỏa hiện trường, đưa thi thể nạn nhân xuống.

Qua khám nghiệm hiện trường, kiểm tra trên thi thể nạn nhân không thấy có giấy tờ tùy thân. Duy chỉ thấy trên cổ nạn nhân đeo một tấm thẻ bảo vệ có ghi tên Đỗ Công Luận (SN 1969, quê ở Long An).

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Cơ quan điều tra cũng đã cử các trinh sát xuống bàn điều tra nhân thân nạn nhân. Đồng thời trích xuất camera an ninh ở gần khu vực nạn nhân tử vong.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, Công an quận Tân Bình cũng nhận được tin báo về một vụ việc tương tự. Cụ thể, ngày 17/3, Công an quận nhận được tin báo về việc người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn. Bước đầu xác định nạn nhân là Trần Hồng C. (58 tuổi, quê ở Long An).

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/3, người dân đi ngang qua đường gần cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Tân Bình) thì phát hiện trong bụi cây có một người tử vong trong tư thế treo cổ, cạnh đó có chiếc xe máy 51L3-6862. Lực lượng chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Theo người nhà, nạn nhân có vay mượn một khoản tiền ngoài xã hội nhưng chưa có khả năng trả. Gần đây chủ nợ được cho là thường xuyên điện thoại, gây áp lực để đòi tiền. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Nga Đỗ (t/h)