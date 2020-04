Điều tra vụ người đàn ông tử vong chở vịt tử vong dưới mương nước ở Nghệ An

Bên cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe máy BKS 37D1-769.35, phía sau xe chở nhiều con vịt còn sống. Ngay lập tức, sự việc thông báo cho Công an xã Bảo Thành. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, ngày 20/2, người dân sống ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) phát hiện một thi thể nam giới cháy đen bên đám đất trống vệ đường cạnh hẻm 345 đường Trần Phú, (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), xung quanh nồng nặc mùi xăng.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông cháy đen, khó nhận dạng. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo lên cơ quan Công an địa phương.

Sauk hi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong, thi thể nạn nhân được bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng. Công an tiếp tục trích xuất camera an ninh, truy tìm hung thủ gây án.