Vụ người đàn ông ép xe 2 mẹ con ngã xuống đường rồi chém: Mức án hung thủ có thể phải đối diện?

Sau 2 ngày điều tra, Công an TP Sông Công (Thái Nguyên) đã bắt được nghi phạm truy sát chị Trần Thị H. trên cầu Cứng (TP Sông Công) vào sáng ngày 13/1. Đối tượng chém chị H. là La Đình Hợi.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ truy sát kinh hoàng này là do mâu thuẫn về tình cảm. Khi cơ quan điều tra trích xuất camera hành trình trên một chiếc ô tô vô tình quay lại được diễn biến sự việc. Đoạn video này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội

Mặc dù đã xảy ra từ ngày 13/1 nhưng cho đến nay nó vẫn gây phẫn nộ toàn xã hội. Nhiều người thắc mắc, trường hợp của nghi phạm Hợi sẽ phải đối diện với mức án phạt như thế nào?

Hợi có thể phải đối mặt với tội Giết người

Theo luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): Hành vi cố ý gây thương tích của La Đình Hợi có tính chất côn đồ. Bởi vậy, ngoài việc khẩn trương tích cực cứu chữa nạn nhân thì cơ quan điều tra cần xác minh làm rõ hành vi của đối tượng, làm rõ nguyên nhân và hậu quả xảy ra để có hình thức xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Trong trường hợp đối tượng này có ý định sát hại nạn nhân hoặc dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu mà nhận thức được hành vi của mình sẽ gây ra chết người hoặc để lại hậu quả nghiêm trọng thì có khả năng bị khép vào tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra, đối tượng này có thể bị định khung phạt nặng hơn với các tình tiết tăng nặng. Cao nhất là phải chịu mức án tử hình.

Đặc biệt, vụ án này gây phẫn nộ hơn nữa khi đối tượng Hợi truy sát nạn nhân tại nơi công cộng. Thời điểm đó, chị H. đang chở con nhỏ, nhưng rất may cháu bé không gặp nguy hiểm. Tình tiết này, gây phẫn nộ cực độ trong dư luận.

Luật sư Cường kiến nghị cần xử lý nghiêm minh với đối tượng này để răn đe, phòng ngừa chung đối với các hành vi có tính chất côn đồ khác có thể xảy ra.

Liên quan đến vụ án này, ngày 13/1, một lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Sơn (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thông tin: Vào sáng cùng ngày, chị H. trong lúc đang chở con đi trên đoạn cầu Cứng thì bất ngờ bị La Đình Hợi chặn ép xe vào vệ đường rồi chém trọng thương.

Hiện trường vụ án

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người đi đường đã gọi xe cấp cứu đưa chị H. vào viện. Bé gái con chị H. rất may không bị thương nên được người dân bế.

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, anh L. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 13/1. Khi đó, anh và một người bạn đang đi dưới chân cầu (thuộc phường Châu Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thì phát hiện trên cầu có người đi xe máy bị ngã, phát ra tiếng động mạnh.

Khi chạy lên xem xét thì phát hiện một người đàn ông rút dao ra, lao vào chém liên tiếp vào người phụ nữ bị đổ xe. Cháu bé đi cùng khóc rất to và vô cùng sợ hãi. “Chém mẹ cháu bé xong, người đàn ông đưa bé gái đi cùng mẹ cho nhóm của tôi bế. Lúc đó, do sợ quá nên bọn tôi đã đề nghị ông ta vứt dao xuống rồi mới dám tiến lại bế cháu bé”, anh L. kể lại.

Sua khi gây án xong, gã thanh niên vứt hung khí xuống sông rồi bỏ trốn. Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an vào cuộc tiến hành truy tìm hung thủ. Về phần chị H., sau khi bị thương đã được đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã được chuyển xuống tuyến dưới để tiến hành phẫu thuật.

Chị H. được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng rách nhiều ở đầu, chấn thương sọ não, gần đứt rời bàn tau phải, bị chém mất 3 ngón tay trái. Do tình trạng quá nặng nên gia đình chuyển chị sang Bệnh viện 108 để điều trị.

