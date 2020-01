Vụ người đàn ông ép xe 2 mẹ con ngã xuống đường rồi chém: Nhân chứng tiết lộ lý do gây án

Liên quan đến vụ việc trên, trưa ngày 13/1, một lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Sơn (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ) thông tin: Sáng cùng ngày, chị H. (người dân sống trên địa bàn xã Bình Sơn) trong lúc đang đi đường bất ngờ bị một người đàn ông chặn ép xe vào vệ đường rồi chém trọng thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người đi đường đã gọi xe cấp cứu đưa hai mẹ con nạn nhân đến viện viện. Rất may mắn bé gái đi cùng mẹ không bị thương, song có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ.

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, anh L. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 13/1. Khi đó, anh và một người bạn đang đi dưới chân cầu (thuộc phường Châu Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thì phát hiện trên cầu có người đi xe máy bị ngã, phát ra tiếng động mạnh.

Ban đầu anh L. và bạn nghi ngờ có tai nạn giao thông nên đã chạy lên trên cầu để với mục đích giúp đỡ người gặp nạn. Tuy nhiên, lúc này anh nhìn thấy một người đàn ông dừng ngay sát chiếc xe bị đổ rồi hùng hổ đi đến gần.

Hiện trường vụ án và chân dung kẻ gây án

Điều kinh hoàng nhất người đàn ông này rút dao ra, lao đến chém liên tiếp vào người phụ nữ vừa bị đổ xe. Cháu bé đi cùng nạn nhân khóc rất to, tỏ ra vô cùng sợ hãi.

“Chém mẹ cháu bé xong, người đàn ông đưa bé gái đi cùng mẹ cho nhóm của otoi bế. Lức đó, do sợ quá nên bọn tôi đã đề nghị ông ta vứt dao xuống rồi mới dám tiến lại bế cháu bé”, anh L. kể lại.

Cũng theo anh L. cho biết, sau khi chém người phụ nữ bế bé gái con của nạn nhân đưa cho nhóm anh thì người đàn ông này vứt dao xuống sông. Trước khi rời khỏi hiện trường, anh ta không ngừng chửi bới nạn nhân. Anh ta nói, người phụ nữ này “lừa đảo” nên anh ta mới làm như vậy.

Sau khi người đàn ông này bỏ đi, anh L. cùng bạn bè đã hô hào người dân sống quanh đó cùng người đi đường đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời tiến hành truy tìm đối tượng gây án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)