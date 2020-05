Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường sau cãi vã, xô xát với hàng xóm ở Đồng Nai

Đúng lúc này, ông Hùng mở cửa để chó lùa cho vào phía trong nhà. Tại đây, ông Hùng và ông Trí xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến xô xát. Sau đó ông Hùng đi vào nhà và ông Trí đi hướng khác.

Song do chấn thương nặng nên ông Trí đã tử vong vào sáng ngày 12/5. Phía Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, nguyên nhân tử vong là do tổn thương ổ của não (xuất huyết dưới nhện 2 bán cầu - chấn thương sọ não nặng), ngưng tim không xác định.

Nơi xảy ra vụ việc

Cái chết của ông Trí có nhiều điểm đáng nghi nên phía bệnh viện đã trình báo sự việc sang cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Đồng Nai đã vào cuộc điều tra.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời lấy lời khai một số nhân chứng để điều tra về nguyên nhân ông Tạ Minh Trí tử vong.

Về phần nạn nhân, ngay sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

