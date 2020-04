Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường sau cuộc ẩu đả với người cùng thôn

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt tập và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Trình (36 tuổi, ngụ thôn Thuận Hóa, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới) để điều tra về vụ việc anh N.N.Q. (36 tuổi, cùng trú tại thôn Thuận Hóa, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới) tử vong bất thường tại nhà riêng.

Trước đó, sáng ngày 23/4, Công an TP Đồng Hới nhận được tin báo từ gia đình anh Q. về việc nạn nhân tử vong bất thường sau khi được gia đình đưa về từ một vụ ẩu đả với người cùng thông. Sự việc được trình báo lên Công an tỉnh Quảng Bình. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Đồng Hới tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/4, sau khi uống rượu, anh Q. di chuyển đến đám tang của một người trong thôn. Tại đây, anh Q. tiếp tục uống rượu và có hành vi gây gổ, chửi bới ông Phan Mậu Nhị (người cùng thôn). Sau đó, nhiều người vào can ngăn, anh Q. được một Công an viên đưa về nhà.

Trương Văn Trình tại cơ quan điều tra

Nhưng đến khoảng 12h cùng ngày, anh Q. đi bộ sang nhà ông Nhị chửi bới, lăng mạ người này. Nghe thấy tiếng ồn ào trước sân, anh Trương Văn Trình (con rể ông Nhị) đi ra khuyên bảo, đề nghị về nhà nghỉ ngơi nhưng anh Q. không đồng ý. Thậm chí còn tiếp tục chửi, bới đe dọa. Sau đó, bố anh Q. đến gọi, khuyên bảo về nhà nhưng người đàn ông này vẫn không nghe.

Khi anh Q. ngồi ở hiên nhà ông Nhị thì Trình đi ra vòng tay ôm và kéo nạn nhân ra khỏi sân nhà. Cùng thời điểm, anh Phạm Hồng Chung (con trai ông Nhị) chạy ra ngoài mở cổng để kéo anh Q. ra ngoài cửa.

Khi đang bị kéo ra ngoài, anh Q. bất ngờ ngã nghiêng xuống nền bê tông bên đường. Anh Q. đứng dậy, xông vào túm cổ áo anh Trình và bị anh này dùng tay đẩy ra làm nạn nhân ngã ngửa, đầu đập xuống nền bê tông.

Do bị anh Q. nắm cổ áo nên Trình cũng ngã theo đè lên người nạn nhân . Sau đó, Trình dùng tay đấm vào tay anh Q. với mục đích yêu cầu nạn nhân thả áo ra và đứng dậy đi vào nhà.

Khi anh Q. đang nằm dưới nền đất thì bà Lê Thị Uyển (mẹ Q.) và con rể là anh Lê Đức Bình đến đưa về nhà nghỉ ngơi. Nghĩ anh Q. say rượu nên đã để ngủ trong phòng, tối không gọi dậy ăn cơm. Đến sáng ngày 23/4, người thân đi vào phòng thì phát hiện anh Q. đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên Công an. Hiện gia đình đang tổ chức an táng cho nạn.

Your browser does not support HTML5 video. Tá hỏa phát hiện người đàn ông treo cổ trong rẫy cà phê

Nga Đỗ (t/h)