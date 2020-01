Tự cắt tay rồi báo công an bị cướp 28 triệu vì đi làm ăn xa không có tiền đem về cho vợ ăn Tết

Đi làm ăn xa nhưng chẳng có đồng nào mang về cho vợ sắm Tết, Phú liền nghĩ ra kế tự cắt tay mình rồi giả vờ bị cướp 28 triệu để nhờ Công an vào cuộc điều tra.

Tối ngày 23/1 (tức ngày 29 Tết âm lịch), Công an huyện Yên Lập ( Phú Thọ ), nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1984, trú tại Khu đồng Bành, xã Hưng Long, huyện Yên Lập) về việc anh này bị cướp tài sản, cụ thể là tiền mặt.

Theo trình báo của Nguyễn Xuân Phú, trên đường đi từ Hà Nội về nhà, khi đến đoạn đường thị trấn Yên Lập thì bị một số đối tượng lạ mặt chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu. Bị đánh bất ngờ nên anh Phú ngã xuống đường. Chưa dừng lại, một đối tượng trong số đó còn dùng dao đâm vào bụng, chém vào cánh tay trái và cướp đi số tiền 28 triệu đồng.

Gây án xong nhóm đối tượng này ôm tiền bỏ chạy để mặc anh Phú tại hiện trường. Khi các đối tượng đi hết, nạn nhân cố gắng táp vào lề đường để nhờ người cứu giúp.

Phú tại công an huyện Yên Lập

Sau đó, vụ việc này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội . Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng hoang mang. Sự việc được trình báo đến cơ quan Công an huyện Yên Lập. Nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ điuề tra xuất tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định thương tích, đồng thời mời anh về trụ sở làm việc.

Trong lời khai của anh Phú, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều điểm đáng ngờ. Nên bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập đã làm rõ được sự việc.

Theo đó, sự việc hoàn toàn không giống những gì Phú trình bày và nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội . Theo điều tra, Phú đi làm ăn xa nhưng không có tiền mang về cho vợ sắm Tết nên đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào cánh tay trái nhằm che giấu việc không có tiền mang về nhà.

Sau khi có đầy đủ bằng chứng, Phú đã cúi đầu khai nhận toàn bộ sự việc. Hiện Công an huyện Yên lập đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý Phú về hành vi khai báo gian dối.

Your browser does not support HTML5 video.

Đâm chết bố rồi dựng hiện trường giả bố tự tử

Nga Đỗ (t/h)