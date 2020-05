Mẹ già đau đớn phát hiện con trai tử vong bất thường trong căn phòng khóa kín

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7/5, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang ) nhận được thông tin, một người đàn ông tử vong trong căn phòng khép kín ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo.

Cụ thể, tối ngày 7/5, sau khi đi uống rượu về, ông N.V.H. (53 tuổi) xảy ra cãi vã với vợ là bà N.T.H. (51 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo). Thấy vậy, con trai ông H. là N.M.T. (28 tuổi) đến can ngăn.

Trong quá trình can ngăn bố mẹ xô xát, T. đã xô đẩy khiến ông H. té ngã xuống nền nhà. Sau đó, ông H. đứng dậy đi vào trong nhà rồi khóa kín của lại. Còn bà H. di chuyển sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.

Khoảng 1 tiếng sau, mẹ đẻ ông H. sang nhà không thấy ai. Khi đi vào kiểm tra thì phát hiện ông H. đã tử vong. Quá kinh hãi, người này hô hoán bà con hàng xóm sang phá cửa kiểm tra. Cùng thời điểm, sự việc được trình báo lên Công an

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ án trước đó

Cơ quan điều tra tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy xương sườn.

Sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể lại cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây vài năm, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) cũng thụ lý một vụ án tương tự. Theo đó, khoảng 16h30 ngày 15/9/2017, vợ anh Trung (khoảng 40 tuổi, quê Cần Thơ) đi làm về đến dãy nhà trọ trên QL1A, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh gọi cửa nhưng không thấy tiếng trả lời.

Sau một hồi đập cửa nhưng không thấy có người bên trong phản ứng, vợ anh Trung sinh nghi nên kêu gọi người đến phá cửa rồi phát hiện anh Trung đã tử vong ở bên trong.

