Tá hỏa phát hiện người đàn ông chết bất thường trong công viên ở Gia Định, TP HCM

Theo tin từ Công an quận Gò Vấp, sáng sớm nay, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tử vong bất thường trong công viên Gia Định (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Công an đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định danh tính.

Theo Công an quận Gò Vấp, khoảng 6h30 sáng ngày 26/3, một số người dân đi tập thể dục ở công viên Gia Định phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi nằm bất động trên bãi cỏ. Khi đến gần kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân mắc quần áo bảo vệ, trên tay đeo đồng hồ kim loại màu trắng, không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả. Hiện Công an đang tiến hành điều tra xác định danh tính và nguyên nhân tử vong.

Hiện trường vụ án

Trước đó, vào ngày b16/3, Công an huyện Phú Giáo ( Bình Dương ) cho biết, đơn vị tiếp nhận thông tin trình báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tử vong đang phân hủy trong bồn nước.



Cụ thể, tối ngày 15/3, người dân sống gần nhà ông Đ.X.B. (40 tuổi, ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa) ngửi thấy mùi hôi thối quanh khu vực nên kiểm tra. Đến gần căn nhà thì tá hỏa phát hiện thi thể người đang phân hủy trong bồn nước vệ sinh nên trình báo Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, xác định thi thể là ông B.. Được biết, ông này sống một mình, trước khi xảy ra sự việc không có biểu hiện gì bất thường.

Nga Đỗ (t/h)