Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong cạnh xe máy dưới vực ở Đồng Nai

Theo tin từ plo.vn, ngày 10/4, Công an huyện Thống Nhất ( Đồng Nai ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể của một nam thanh niên ở ấp 2 (xã Lộ 25, huyện Thống Nhất). Cạnh thi thể là xe máy và nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Công an lập tức phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày trên tuyến đường liên huyện Thống Nhất – Trảng Bom, một số người dân xã Lộ 25 phát hiện thi thể một người đàn ông nằm cạnh xe máy.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường phát hiện chiếc xe máy đã bị hư hỏng nghiêm trọng ở phần đầu xe. Tìm kiếm trên người nạn nhân thì không thấy giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, qua rà soát toàn địa bàn, Công an xác định được nạn nhân là anh Vòng Chí Zìn (27 tuổi, ngụ xã Sông Thảo, huyện Trảng Bom). Nạn nhân tử vong nhiều giờ trước đó. Hiện cơ quan điều tra đàng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi để bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo người thân của nạn nhân, trưa ngày 9/4, anh Zìn về nhà bố mẹ đẻ ở xã Sông Thao. Đến tối cùng ngày điều khiển xe máy về nhà chăm sóc vợ sắp sinh thì xảy ra chuyện. Song nguyên nhân là gì thì phải đợi kết quả của cơ quan Công an

Trước đấy 1 ngày, người dân sống gần sông Bạc Liêu cũng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông. Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 9/4, một người dân đi mò cua dọc tuyến sông Bạc Liêu, đoạn qua cầu Võ Thị Sáu (phường 2, TP Bạc Liêu) thì phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng ở phía dưới gốc cây mắm nên trình báo Công an địa phương.

Công an tỉnh Bạc Liêu xuống phong tỏa hiện trường, xác định thi thể đang trong quá trình phân hủy, tử vong nhiều ngày trước. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Lâm Khánh Toàn (38 tuổi, ở ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu). Theo người nhà nạn nhân, hằng ngày ông Toàn thường uống rượu với bạn bè.

Tối ngày 23/6, khi đang điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu thì ông Toàn đột ngột bỏ đi không rõ. Người nhà nhiều ngày tìm kiếm không thấy thì đến ngày 9/4 nhận được tin báo của Công an về việc ông Toàn đã tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

