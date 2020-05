Xác minh danh tính người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Cảng Hà Nội

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, sáng 14/5, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 13/5, người dân sinh sống ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng bàng hoàng phát hiện một nam giới khoảng 40 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ. Địa điểm phát hiện là ở khu cầu T10, Cảng Hà Nội. Khi người dân tiếp cận gần, thì thấy người đàn ông này đã tử vong.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường, đưa thi thể nạn nhân xuống đất.

Qua kiểm tra bước đầu, không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Khi lấy lời khai người dân khu vực gần đó thì được biết, nạn nhân không phải người sinh sống ở khu vực này. Vì thế, danh tính nạn nhân vẫn đang được xác minh.

Trước đó, Công an Chương Mỹ (Hà Nội) cũng thụ lý một vụ việc tương tự. Cụ thể, khoảng khoảng hơn 7h ngày 2/3, một số người dân ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên cột điện đường dây 500 kV, gần đó là chiếc xe máy nghi của nạn nhân.

Lãnh đạo huyện Tốt Động cho biết: “Anh Đ. là người gốc ở xã Tốt Động sau đó cùng gia đình chuyển vào Bình Phước. Tuy nhiên, 2 vợ chồng đã chia tay và anh Đ. mới trở về địa phương sinh sống”.

