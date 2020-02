Vụ người đàn ông tử vong với sợi dây võng quấn quanh cổ ở Bình Dương: Nghi bị sát hại

Tờ Tiền Phong đưa tin, khoảng 23h ngày 5/2, ông N.V.N. (SN 1962, quê Sóc Trăng) về phòng trọ ở KDC Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương ) trong tình trạng không tỉnh táo do uống rượu. Thấy vậy, vợ ông N. tỏ ra không vui nên đã bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, người phụ nữ này trở về thì phát hiện ông N. nằm bất động với sợi dây võng quấn chặt trên cổ. Sau đó, một số người sống gần phòng trọ nghe thấy tiếng la thất thanh của vợ ông N. nên đã chạy sang tìm hiểu sự việc.

Tại đây, họ thấy ông N. nằm bất động còn vợ ông ngồi khóc. Một số người đàn ông hàng xóm đã hỗ trợ đưa ông N. đến bệnh việc cấp cứu nhưng kiểm tra kỹ thì nạn nhân tử vong.

Sự việc được trình báo đến cơ quan Công an phường Thuận Giao. Nhận được tin báo, Công an phường xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo sự việc lên Công an TP Thuận An. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Xe cứu thương chở ông N. đến Bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, phía cơ quan chức năng bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về quê nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Theo một số nghi ngờ, có thể người đàn ông này bị sát hại. Tuy nhiên, thông tin ông N. bị sát hại chỉ là phỏng đoán. Còn nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của nạn nhân là gì thì cần đợi kết luận điều tra từ phía Công an TP Thuận An.

Trước đó, ngày 20/11/2029, Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo ông T.A.T. (SN 1969, ngụ quận 1) tử vong trong phòng trọ ở khu vực được người dân phát hiện.

Sự việc được được người dân phát hiện vào khoảng 22h ngày 19/11 khi ngửi thấy mùi hôi thối quanh con hẻm đường Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM. Khi đi ngang qua phòng trọ của ông T. thì ngửi thấy mùi thối nồng nặc. Bên trong phòng sáng đèn nhưng cửa khóa kín, gọi không ai trả lời. Nhìn qua cửa thông gió thấy ông T. nằm bất động.

Công an sau đó nhận được tin báo vào cuộc điều tra thì phát hiện ông T. đã tử vong, thi thể đang trong quá trình phân hủy, trên người chỉ mặc quần lot. Trong phòng vẫn mở máy lạnh và điện.

