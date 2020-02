Vụ người phụ nữ bị chồng bạo hành, ép “quan hệ”: Đã xử lý hành chính gã chồng

Chủ tịch xã An Tịnh cho biết, Công an xã đã phạt hành chính, cấm đối tượng Tín đi khỏi nơi cư trú.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 22h ngày 8/2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được một cuộc gọi cầu cứu của chị La Thị Sang (27 tuổi, trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ) về việc bị chồng bạo hành. Ngay sau đó, chị còn gửi thêm nhiều hình ảnh vết thương ở lưng và chân do bị chồng đánh.

Nhận được tin báo, Đội Cứu nạn Giao thông (CNGT) Tây Ninh đã trình báo sự việc lên CNGT thị xã Trảng Bàng. Sau đó, Đội CNGT huyện Gò Dầu đã tìm đến địa chỉ chị Sang cung cấp để xác minh thông tin, giải cứu nạn nhân. Địa chỉ này là một cơ sở kinh doanh nằm trên xã An Tịnh.

Đường vào xã An Tịnh - nơi xảy ra vụ bạo hành

Tại đây, Đội CNGT đã giải cứu được chị Sang khỏi tay của gã chồng vô nhân tính. Ngoài ra, đội còn đưa được bố mẹ nạn nhân đến nơi an toàn. Thời điểm đó, chị Sang rất hoảng loạn. Nhưng sau 2 ngày, chị Sang đã bình tâm trở lại và được đưa về nơi cư trú.

Đến ngày 10/2, cơ quan Công an xã An Tịnh đã mời đối tượng Bùi Trung Tín (37 tuổi, trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và chị Sang lên làm việc. Tại cơ quan điều tra , Tín khai nhận đã đánh đập vợ.

Thông tin về vụ việc này, Chủ tịch UBND xã An Tịnh – ông Nguyễn Hoàng Vũ cho biết: Trên địa bàn xã đã xảy ra vụ việc Bùi Trung Tín bạo hành vợ là chị La Thị Sang. Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với quan điều tra để xác minh thông tin, điều tra vụ việc.

Cũng theo ông Vũ, trong quá trình chung số ở địa phương, chị Sang hay đi công tác nước ngoài. Ngày 31/1/2020, chị Sang từ Singapore về Việt Nam nhưng không đi thẳng về huyện Trảng Bàng mà ghé qua Đà Nẵng. Sau đó, Tín biết nên đã ra Đà Nẵng đưa vợ về.

Chị Sang đã ổn định sức khỏe sau 3 ngày bị bạo hành

Tối ngày 8/2, Tín phát hiện vợ nói chuyện điện thoại với một người đàn ông lạ nên nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, không chung thủy. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận, Tín dùng thắt lưng đánh liên tiếp vào người chị Sang. Đến sáng 10/2, Công an xã mời cả hai lên làm việc.

Tại buổi làm việc, Tín khai nhận đã có hành vi đánh đập vợ bằng dây thắt lưng. Vì Tín gây mất trật tự địa phương nên Công an xã đã quyết định xử phạt hành chính, cấm Tín đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến sự việc này, Công an xã An Tịnh đã trình báo sự việc lên Công an huyện Trảng Bàng xin ý kiến giải quyết vụ việc.





Nga Đỗ (t/h)