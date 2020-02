Lãnh đạo xã hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng bạo hành, ép 'quan hệ'

Lãnh đạo xã An Tịnh tiết lộ, nguyên nhân vụ bạo hành, ép quan hệ tình dục xảy ra trên địa bàn xã là do người chồng ghen tuông khi thấy một người đàn ông khác gọi điện cho vợ.

Trong sáng ngày 10/2, lãnh đạo xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ) đã xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc chị S. (27 tuổi, ngụ tại xã An Tịnh) bị chồng bạo hành dã man.

Vị lãnh đạo này cho hay, ngay khi nhận được tin báo, Công an xã An Tịnh đã vào cuộc điều tra, triệu tập người chồng có hành vi bạo hành vợ tại địa phương lên lấy lời khai, xác minh thông tin.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ bạo hành dã man này, lãnh đạo xã An Tịnh cho biết: Hai vợ chồng chị S. có với nhau 2 đứa con nhưng do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên đã ly thân. Thời điểm vợ chồng ly thân, con cái được giao cho người chồng chăm sóc.

Trong lúc về thăm con, người yêu mới của chị S. có gọi điện hỏi thăm nên chồng chị ghen tuông, lấy thắt lưng đánh đập dã man. Còn việc người chồng có ép quan hệ tình dục không thì phải đợi thông tin điều tra từ cơ quan chức năng

Lãnh đạo xã An Tịnh chia sẻ: “Sau khi nắm bắt thông tin, Công an đã mời cả hai vợ chồng lên lấy lời khai, viết cam kết. Người đồng cũng đã hứa sẽ không tái phạm, không bạo hành vợ. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Chị S. bị bạo hành vì nghe điện thoại của người yêu mới

Trước đó như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng dẫn tin từ VOV, tối ngày 8/2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được một cuộc gọi cầu cứu qua đường dây nóng. Đầu dây bên kia là chị S. (27 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang ngụ tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh).

Một nhóm cứu hộ đã cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức giải cứu thành công chị S. cùng với cha mẹ ruột. Chưa dừng lại, tại đây, trong quá trình đưa chị S. rời khỏi hiện trường vụ bạo hành, tổ giải cứu bị một nhóm người nghi trong số đó có chồng chị S. truy đuổi. Tổ cứu hộ phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng Công an thì mọi việc mới ổn thỏa.

Hiện chị S. và cha mẹ đang được bảo vệ an toàn tại một khách sạn trên địa bàn huyện. Tại đây chị S. kể, bị chồng đánh đập dã man, trên người vẫn còn vô số vết thương. Không chỉ vậy, gã ta còn ép chị quan hệ tình dục





Không thể chịu nổi cảnh bạo lực gia đình , chị S. đã cầu cứu cha mẹ đẻ đang sống ở An Giang. Không yên tâm về con gái, hai người liền lên thăm. Nhưng cũng không thể ngăn chặn được tình trạng con gái bị bạo hành, thậm chí bố mẹ chị S. còn bị dọa nạt.

Cuối cùng, chị S. quyết định cầu cứu Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh. Nhận được tin báo, Đội đã trình báo đến lực lượng chức năng địa phương để cùng giải cứu nạn nhân.

Nga Đỗ (t/h)